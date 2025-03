Mercato FC Nantes : Ces facteurs qui pourraient tout changer pour Moses Simon

Alors qu’il brille avec le FC Nantes, Moses Simon attire de nombreux regards en Europe. Pourtant, un élément clé pourrait rebattre les cartes de son avenir et refroidir certaines pistes, notamment celle menant à l’OM.

Mercato FC : Moses Simon, un joueur convoité mais un problème se pose

Dans une saison compliquée pour le FC Nantes, Moses Simon fait partie des rares satisfactions. Régulier, percutant et décisif, l’ailier nigérian confirme une fois de plus son importance dans l’effectif nantais. Avec 24 matchs de Ligue 1 disputés, il a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives. Des performances qui ne passent pas inaperçues, puisque plusieurs clubs, en France comme à l’étranger, suivent de près sa situation.

Malgré les sollicitations, le FC Nantes a toujours refusé de céder son joueur ces derniers mois. Mais la donne pourrait changer cet été. En fin de contrat en juin 2026, Simon sera sans doute face à un tournant dans sa carrière, avec un possible transfert à la clé. Un élément nouveau pourrait faciliter son départ : sa naturalisation française. En cours de processus pour obtenir un passeport français, l’international nigérian pourrait ne plus être considéré comme un joueur extracommunautaire.

Un détail qui change tout, notamment pour certains clubs européens aux quotas stricts, comme en Angleterre ou en Espagne. En Ligue 1 aussi, cela pourrait jouer en sa faveur. L’OM, qui le suit depuis plusieurs saisons, pourrait être tenté de relancer le dossier. Mais un autre facteur vient compliquer les choses. Si Moses Simon est un joueur qui plaît à l’OM, sa participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations pose problème.

La compétition, qui aura lieu en décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc, privera les clubs de nombreux joueurs pendant plusieurs semaines. À Marseille, le casse-tête est déjà bien réel. Le club compte plusieurs internationaux africains (Bennacer, Harit, Gouiri, Nadir) qui seront eux aussi concernés par la CAN. Difficile d’imaginer Roberto De Zerbi se priver de cinq éléments clés en plein cœur de la saison.