Mercato FC Nantes : Trois départs programmés au FCN cet été ?

Le FC Nantes pourrait subir des pertes considérables au sein de son effectif lors du prochain mercato estival. Plusieurs piliers du FCN envisageraient de claquer la porte à la fin de la saison.

Mercato FC Nantes : Trois cadres du FCN sur le départ cet été

Le FC Nantes risque de perdre plusieurs cadres pendant le prochain mercato estival. Certains joueurs clés pourraient plier leurs bagages et relever de nouveaux défis ailleurs : Mostafa Mohamed, Moses Simon et Pedro Chirivella.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed n’entre plus pleinement dans les plans du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, et se contente de son statut de remplaçant. Le Pharaon a inscrit seulement 5 réalisations en 25 apparitions toutes compétitions confondues avec le FCN depuis le début de la saison. Selon les informations d’Africafoot, un départ cet été semble de plus en plus probable pour le joueur. Le Pharaon est sur les tablettes de nombreux clubs.

Mostafa Mohamed pourrait faire un retour en Égypte et évoluer sous les couleurs du Zamalek SC. Cette formation égyptienne serait prête à rapatrier son ancien buteur afin de renforcer sa ligne offensive. Al-Ahly se positionne également pour accueillir le joueur. En Grèce, le Panathinaïkos serait prêt à s’attacher les services de Mostafa Mohamed et à le relancer. Mostafa Mohamed est aussi une cible prioritaire du club anglais Leicester City. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’international égyptien est estimée à 6 millions d’euros.

Quant à Moses Simon, il envisagerait un départ cet été pour évoluer dans un club de haut niveau. Ses impressionnantes statistiques cette saison (6 buts et 7 passes décisives en Ligue 1) suscitent l’intérêt de certains clubs européens. L’AS Roma, l’Olympique de Marseille, Crystal Palace, Everton, Wolverhampton ou Brentford se positionnent tous pour s’attacher les services de l’international nigérian. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Moses Simon est estimée à 12 millions d’euros.

Le taulier de l’entrejeu du FC Nantes, Pedro Chirivella, pourrait aussi claquer la porte. Arrivé à Nantes il y a cinq saisons, l’international espagnol est devenu une figure incontournable dans l’animation du jeu des Canaris. Cependant, son avenir à Nantes semble de plus en plus incertain.

Le contrat actuel de Pedro Chirivella court jusqu’en 2026, mais aucune proposition de prolongation n’aurait été soumise à l’Espagnol par la direction du FCN. Selon les informations de Marca, Valence FC manifeste un vif intérêt pour rapatrier le joueur. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros.