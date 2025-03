Mercato FC Nantes : Trois destinations s’offrent à Mostafa Mohamed au FCN cet été !

Annoncé avec insistance sur le départ du FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Mostafa Mohamed est finalement resté à Nantes. Un départ de l’international égyptien cet été se précise. Plusieurs prétendants se positionnent pour le déloger du FCN.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed sur le départ du FCN cet été

Malgré une baisse de forme cette saison sous les couleurs du FC Nantes, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed demeure un joueur très courtisé à quelques mois du mercato estival. Le Pharaon a inscrit seulement 4 réalisations en 24 apparitions toutes compétitions confondues avec le FCN depuis le début de la saison, mais son profil intéresse certains clubs. Il n’entre plus pleinement dans les plans du technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, un départ semble de plus en plus probable pour le joueur. Trois destinations se présentent à Mostafa Mohamed. Selon les informations d’Africafoot, Mostafa Mohamed pourrait faire un retour en Égypte et évoluer sous les couleurs du Zamalek SC. Cette formation égyptienne serait prête à rapatrier son ancien buteur afin de renforcer son attaque. Al-Ahly, le rival historique du Zamalek, manifesterait également un intérêt pour l’attaquant du FC Nantes.

En Grèce, le Panathinaïkos se serait positionné pour s’attacher les services de Mostafa Mohamed et le relancer. Selon les informations de Sport24, le club athénien, entraîné par l’ancien sélectionneur de l’Égypte Rui Vitoria, serait à la recherche d’un renfort offensif et aurait identifié l’attaquant nantais comme la cible idéale.

Mostafa Mohamed est également pisté en Angleterre. Selon Africafoot, Leicester City, à la recherche d’un attaquant de pointe, aurait coché le nom du joueur de 25 ans. Les dirigeants du FC Nantes semblent disposés à laisser partir leur attaquant, mais ils exigeraient au moins 10 millions d’euros, soit 4 millions de plus que sa valeur estimée par Transfermarkt (6 millions d’euros).