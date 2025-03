Mercato RC Lens : Tensions au RCL, un nouveau départ acté !

Le divorce se précise entre M’Bala Nzola et le RC Lens cet été. En froid avec les dirigeants du RCL, l’attaquant angolais ne fera pas de vieux os en Artois.

Mercato RC Lens : M’Bala Nzola va quitter le RCL à la fin de la saison

Le RC Lens retrouve enfin le sourire après plusieurs semaines de galère en Ligue 1. Privé de la plupart de ses cadres après le mercato hivernal, le RCL a enregistré quatre défaites consécutives et dégringole au classement. Les Sang et Or ont stoppé l’hémorragie face à l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 25e journée et ont enchaîné une deuxième victoire face au Stade Rennais (1-0) lors de la 26e journée de Ligue 1.

Lire aussi : M’Bala Nzola rejoint le RC Lens et balance tout sur sa signature

Les hommes de Will Still restent sur une belle note avant la trêve internationale. Le Racing Club de Lens vise désormais une place européenne en fin de saison. Si la qualification devient effective, certains joueurs pourraient ne pas participer à l’aventure européenne avec le RCL la saison prochaine. Un attaquant lensois est déjà sur le départ.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Le RCL s’offre un jeune crack de 17 ans !

Après un passage moins fructueux au RC Lens, M’Bala Nzola va faire son retour à la Fiorentina à l’issue de la saison. L’attaquant angolais, prêté avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, ne devrait pas être conservé par les Sang et Or. Selon La Voix des Sports, les tensions entre M’Bala Nzola et la direction du club ont pesé lourd dans son aventure lensoise.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye amer après la défaite du SRFC face au RC Lens

Son statut de remplaçant et la suppression d’une partie de sa prime d’éthique ont contribué à détériorer les relations. Peu performant sous le maillot Sang et Or, l’attaquant n’a pas convaincu et son départ semble inévitable. Depuis son arrivée au RC Lens, il a fait 20 apparitions avec les Sang et Or et a inscrit 6 buts. Sauf retournement de situation, M’Bala Nzola retrouvera donc la Fiorentina cet été.