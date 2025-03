Stade Rennais : Habib Beye amer après la défaite du SRFC face au RC Lens

Le Stade Rennais s’incline face au RC Lens (1-0) et enchaîne une deuxième défaite consécutive après son revers face au PSG. Habib Beye, frustré, pointe du doigt un manque criant d’efficacité offensive et attend plus de certains joueurs.

Stade Rennais : Une prestation décevante après des espoirs retrouvés qui fâche Habib Beye

Après avoir montré du caractère contre le Paris Saint-Germain, malgré une lourde défaite (1-4), le Stade Rennais espérait rebondir face à Lens. Mais les Bretons sont retombés dans leurs travers. Trop peu dangereux offensivement, ils ont concédé l’unique but de la rencontre sur un corner mal défendu. Arnaud Kalimuendo pensait avoir ouvert le score à la 38ᵉ minute, mais son but a été annulé par Stéphanie Frappart.

Un coup dur pour Rennes, qui n’a jamais réussi à inverser la tendance par la suite. Après la rencontre, Habib Beye n’a pas caché sa frustration. Il souligne une nouvelle fois les failles offensives de son équipe. « C’est un match qu’on voulait contrôler, ce qui a été globalement le cas, mais le problème demeure : on manque de justesse, d’impact, de percussion dans les trente derniers mètres », a analysé l’entraîneur rennais. Il regrette un jeu trop lent et prévisible, ainsi qu’un manque de connexions entre les joueurs offensifs.

« On doit mieux profiter de nos temps forts pour peser davantage sur l’adversaire dans les zones décisives », a-t-il ajouté. Habib Beye a également pointé du doigt la performance de certains joueurs, notamment Arnaud Kalimuendo. « J’attends plus sur un match comme ça d’un garçon comme Kalimuendo », a-t-il lâché, tout en insistant sur la nécessité d’être plus clinique contre les équipes du haut de tableau.

Il a également justifié l’absence de Mousa Al-Tamari, expliquant qu’il s’agissait d’un choix purement sportif. « Je découvre ce groupe, un travail se met en place, mais de certains, j’en attends plus au quotidien ». Avec cette nouvelle défaite, Rennes stagne en milieu de tableau et doit impérativement réagir. « On est sur deux défaites, il va vite falloir renouer avec la victoire », a averti Beye, qui compte profiter de la trêve pour préparer au mieux le prochain match contre Angers.