Mercato RC Lens : Le RCL s’offre un jeune crack de 17 ans !

Le RC Lens continue de miser sur la jeunesse ! Kyllian Antonio, prometteur défenseur de 17 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec les Sang et Or. Une belle récompense pour ce talent en pleine ascension.

Mercato RC Lens : Kyllian Antonio, un défenseur qui monte en puissance

Natif de Champigny-sur-Marne, Kyllian Antonio a débuté le football à 6 ans au Champigny FC 94 avant d’être repéré par l’US Torcy. Pendant cinq ans, il y affine son jeu et impressionne par sa puissance et sa vitesse. En 2023, alors âgé de 15 ans, il rejoint le RC Lens et intègre le prestigieux centre de formation de La Gaillette. Très vite, il se distingue. Dès ses premiers mois, il dispute la Youth League avec les U19 lensois, contribuant aux victoires face à Séville et Arsenal.

Son talent attire aussi l’attention des sélectionneurs français. Avec les U16 puis les U17, il enchaîne les convocations et participe au Tournoi de Montaigu, où il décroche le titre avec les Bleuets. Cette saison, Kyllian Antonio franchit un nouveau cap. À seulement 16 ans, il joue en National 3 avec la réserve lensoise et s’entraîne régulièrement avec l’équipe professionnelle.

Preuve de la confiance que le club place en lui, il est même convoqué à plusieurs reprises dans le groupe pro, notamment pour les matchs contre Strasbourg et Montpellier en Ligue 1. En sélection, il continue de briller, contribuant aux succès des U17 français en qualification pour l’Euro. Son évolution rapide et son sérieux lui permettent aujourd’hui de signer son premier contrat professionnel, un signe fort de l’engagement du RC Lens envers ses jeunes talents.

Éric Sikora, responsable de la post-formation lensoise, ne cache pas sa satisfaction : « Nous sommes très heureux de voir Kyllian poursuivre son développement au Racing. Il a de solides qualités et une grande maturité. Maintenant, le plus dur commence : il devra continuer à travailler pour atteindre le haut niveau ».

Kyllian Antonio incarne parfaitement la politique de formation du RC Lens. Son premier contrat pro marque une nouvelle étape, mais son ambition est claire : s’imposer à long terme sous les couleurs sang et or.