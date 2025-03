Montpellier HSC-ASSE : Une première accusation terrible tombe !

En occasionnant l’arrêt du match contre l’ASSE, les supporters du Montpellier HSC ont-ils condamné leur club à la relégation en Ligue 2 ? Rien n’est moins sûr, mais ils ont fait perdre éventuellement trois points précieux à leur équipe, selon Bernard Lions.

Les supporters de Montpellier ont agi contre leur propre équipe face à l’ASSE

L’ASSE menait contre le Montpellier HSC (2-0) au stade de la Mosson lorsque le match a été définitivement arrêté, alors qu’il restait encore un peu plus de 30 minutes à jouer. La raison ? Les supporters ultras du club héraultais ont allumé un incendie dans la tribune Butte Paillade, tout en se comportant violemment. Ils étaient pourtant censés soutenir le MHSC face à l’AS Saint-Etienne, dont les supporters avaient été interdits de déplacement à Montpellier.

Selon les commentaires de Bernard Lions, journaliste de L’Équipe, les fans montpelliérains ont pénalisé leur propre équipe, qui avait pourtant la possibilité de revenir dans le match et, pourquoi pas, de l’emporter, surtout que l’ASSE était réduite à 10 suite à l’expulsion de Maxime Bernauer, un défenseur central, juste avant la mi-temps.

« Je trouve que les supporters de la Butte Paillade ont torpillé le club », a-t-il déclaré sur L’Equipe TV, avant d’argumenter : « Quand le Stéphanois Lucas Stassin inscrit son doublé, nous ne sommes qu’à la 53ᵉ minute. Montpellier était à onze contre dix, et jouait de plus contre l’une des équipes les plus faibles en défense de la Ligue 1 (l’AS Saint-Étienne, ndlr). Le match n’était pas fini. Les incidents ne sont pas arrivés à la 90ᵉ minute, mais à partir de la 53ᵉ […] ».

Montpellier HSC : Les ultras, fossoyeurs de leur club ?

Pour le journaliste, il n’y a aucun doute que les supporters pailladins, qui ont mis le feu à la Mosson, empêchant la reprise du match contre l’ASSE, ont agi contre leur propre équipe.

« Ils ont tiré une balle dans le dos de leur propre club. Je trouve cela incroyable. […] On a l’impression qu’ils n’attendaient que cela pour faire couler leur club. Après, on nous parle des Ultras qui sont là pour soutenir le club, défendre l’idée d’un football populaire, mais là, nous avons la preuve par l’absurde », a martelé Bernard Lions.