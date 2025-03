ASSE : Saint-Etienne en alerte rouge avant la réception du PSG

L’ASSE aborde une fin de saison sous haute tension. Englués dans la zone rouge, Saint-Etienne doit impérativement réagir, mais plusieurs joueurs clés d’Eirik Horneland sont sous la menace d’une suspension avant le choc contre le PSG le 29 mars.

Après une série de mauvais résultats, l’AS Saint-Étienne se retrouve à nouveau relégable. La défaite face à l’OGC Nice a plongé le club à la 17ᵉ place de Ligue 1, alors que Le Havre, concurrent direct pour le maintien, a pris l’ascendant au classement. Avec seulement dix matchs restants, l’urgence est totale pour les hommes d’Eirik Horneland, qui doivent rapidement retrouver le chemin de la victoire. Avant de recevoir le PSG le 29 mars prochain, l’ASSE affrontera Le Havre et Montpellier, deux concurrents directs.

Ces matchs seront cruciaux pour espérer sortir de la zone de relégation avant une confrontation contre le leader parisien qui s’annonce périlleuse. Cependant, outre la situation sportive préoccupante, le club stéphanois devra composer avec un autre défi : éviter les suspensions avant la réception du Paris Saint-Germain. Trois joueurs sont sous la menace d’un match de suspension en cas de nouvel avertissement lors des prochaines rencontres. Tout juste intégré à l’équipe, Maxime Bernauer pourrait être titulaire contre Le Havre.

Pourtant, avec déjà deux cartons jaunes en seulement 44 minutes disputées, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb devra éviter un nouvel avertissement qui l’exclurait du match face au PSG. Pièce essentielle de l’attaque stéphanoise, Ibrahim Sissoko est aussi concerné. Il doit également se montrer prudent pour ne pas manquer l’affrontement contre Paris. Une situation dans laquelle se retrouve également Augustine Boakye. Son rôle au milieu de terrain sera déterminant dans la lutte pour le maintien, mais il est lui aussi sous la menace d’une suspension.

L’ASSE n’a plus de temps à perdre. Une réaction immédiate est attendue face à ses concurrents directs pour espérer aborder le match contre le PSG avec un minimum de confiance et d’effectif disponible. Si Saint-Étienne veut éviter un retour express en Ligue 2, il devra non seulement engranger des points, mais aussi gérer avec intelligence les joueurs sous la menace. Chaque carton reçu pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite du championnat.