ASSE : Le MHSC sort du silence après l’arrêt du match face à Saint-Etienne

Le Montpellier HSC est finalement sorti du silence concernant les incidents survenus lors du match contre l’ASSE, interrompu dimanche au stade de la Mosson, à la suite d’un incendie et d’actes de violence dans l’une des tribunes.

Montpellier-ASSE : Le chaos à la Mosson, le MHSC condamne fermement les violences

Le Montpellier HSC a réagi à l’arrêt du match l’opposant à l’ASSE, lors de la 26e journée de Ligue 1, dans un communiqué officiel publié sur son compte X. Le club héraultais a fermement condamné les violences perpétrées lors de la rencontre par des supporters montpelliérains mécontents des résultats de leur équipe.

« Le MHSC tient à condamner avec la plus grande fermeté les violences qui ont eu lieu dimanche après-midi au Stade de la Mosson. Toutes nos pensées vont aux personnes blessées. Le club reste dans l’attente des conséquences disciplinaires », a déclaré le club du président Laurent Nicollin.

Violences à la Mosson : le Montpellier HSC risque de lourdes sanctions

Pour rappel, des supporters de Montpellier, mécontents de la défaite qui se profilait pour leur équipe, menée par l’AS Saint-Etienne (0-2), ont utilisé des fumigènes, déclenchant ainsi un incendie dans la tribune de la Butte Paillade.

En raison des jets de fumigènes sur le terrain et de la visibilité réduite par les fumées, l’arbitre avait interrompu le match momentanément dans un premier temps. La tension ne retombant pas dans le stade, les autorités de l’Hérault ont décidé de l’arrêt définitif du match.

Désormais, les regards sont tournés vers la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), qui doit rendre une décision après ces incidents. La tendance qui se dessine est celle d’un match perdu pour le MHSC et victoire pour l’ASSE, assorti de lourdes sanctions, notamment des amendes et un huis clos partiel ou total à la Mosson.