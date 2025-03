Classement ASSE : Victoire sur tapis vert ? L’AS Saint-Etienne rebondit

Le classement de l’ASSE devrait s’améliorer si elle empoche les trois points de la victoire après le match interrompu contre le Montpellier HSC pendant qu’elle menait de deux buts. Elle devrait gagner une place au classement et ainsi quitter la position de relégable.

Montpellier-ASSE arrêté : La décision de la LFP attendue

Le résultat du match capital qui a opposé l’ASSE au Montpellier HSC, dimanche au stade de la Mosson, n’est pas encore homologué. Les Stéphanois menaient (2-0) et étaient réduits à 10 contre 11 quand le match a été interrompu dans un premier temps (à la 57e minute de jeu), puis finalement arrêté par les autorités de l’Hérault, en raison de l’insécurité dans la tribune de la Butte Paillade, où les supporters ultras du MHSC ont déclenché un incendie.

En attendant la décision qui sera rendue par la Commission de discipline de la Ligue de Football professionnel (LFP), l’AS Saint-Etienne et le MHSC sont toujours derniers et relégables.

Classement : L’ASSE passe devant le Havre et rattrapent Reims

La Ligue pourrait décider de confirmer la victoire des Verts sur tapis vert, ce qui est fort probable. Dans ce cas de figure, l’ASSE doublerait le Havre AC (22 points) au classement avec désormais 23 points. Elle quitterait ainsi la 17e place pour se hisser à la 16e place, en position de barragiste. Par la même occasion, elle rejoindrait le Stade de Reims (15e) au nombre de points. Les Stéphanois se retrouveraient ainsi à 4 points d’Angers SCO et du FC Nantes, qui sont classés juste devant eux.

La LFP pourrait également décider de faire jouer la demi-heure de jeu qui restait avant l’interruption de la rencontre, dans les conditions d’avant l’arrêt. C’est-à-dire avec l’avance de deux buts de l’AS Saint-Étienne et à 10 contre 11. Dans tous les cas, l’ASSE se relancerait dans la course au maintien en Ligue 1, si elle parvient à confirmer sa victoire.