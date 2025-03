PSG-OM : Véronique Rabiot lance un défi aux ultras parisiens

Véronique Rabiot ne se laisse pas faire ! Après les insultes proférés lors du Classique PSG-OM, elle rassuré sur l’état de son fils et a invité les auteurs de ces incidents à se montrer en face.

PSG-OM : Véronique Rabiot apaise les craintes sur l’état de son fils

Le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, a été marqué par des débordements en tribunes. Le milieu de terrain français et ses parents ont été la cible de messages insultants de la part de supporters du Paris Saint-Germain, suscitant une vive indignation dans le monde du sport.

Véronique Rabiot a d’ailleurs donné des nouvelles rassurantes de son fils. Elle a affirmé qu’Adrien Rabiot n’était pas affecté par les banderoles insultantes et qu’il n’en avait pris connaissance qu’à l’issue du match. « S’ils veulent le déstabiliser sur le terrain, c’est impossible », a-t-elle déclaré à L’Equipe.

Cependant, elle a dénoncé avec véhémence le manque de respect envers la mémoire de son mari, décédé il y a six ans. « Adrien a réagi parce qu’ils ont touché au père. Il ne faut pas », a-t-elle insisté, critiquant l’anonymat des auteurs de ces insultes.

Qu’ils viennent me parler en face-à-face, un par un

La mère de Rabiot a également défié les supporters à venir lui parler en face-à-face, plutôt que de se cacher derrière leurs écrans ou dans la foule. « Qu’ils viennent me parler en face-à-face, un par un, qu’ils viennent me le demander qui est le père d’Adrien. Un par un. Et ils ne le feront pas », a-t-elle affirmé.

Cette prise de position de Véronique Rabiot témoigne de sa détermination à défendre son fils et sa famille face à ces attaques inacceptables proférées lors du Classique PSG-OM (3-1).