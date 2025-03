OM : Adrien Rabiot attaqué à Paris, des sanctions attendues

Le Classique PSG-OM a été marqué par des débordements inacceptables. Malgré les appels au calme, Adrien Rabiot a été la cible d’insultes et de chants homophobes de la part de certains supporters parisiens.

OM : Adrien Rabiot cible d’insultes, la LFP va sévir

Lors du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, des banderoles injurieuses visant Adrien Rabiot et sa famille ont été déployées au Parc des princes, et des chants insultants ont retenti dans la tribune Auteuil. Le speaker du stade a même dû intervenir pour rappeler que les insultes devaient cesser, sous peine d’interruption du match.

Malgré ces provocations, Adrien Rabiot a réalisé une bonne performance, délivrant une passe décisive pour le but d’Amine Gouiri. Cependant, cela n’a pas suffi à éviter la défaite de l’OM à Paris (3-1). . Face à cette situation, ces incidents au Parc des princes ne devraient pas rester impunis. L’Equipe indique que la commission de discipline de la LFP devrait ouvrir une enquête et sanctionner le PSG.

Une amende et un huis clos partiel pour le Paris Saint-Germain ?

Le club dirigé par Luis Enrique risque une amende et une fermeture partielle ou totale de tribunes, notamment le virage Auteuil, où sont regroupés les ultras parisiens. Le PSG, qui pourrait plaider l’ignorance concernant les banderoles, a déjà été sanctionné pour des faits similaires après le match contre Strasbourg.

Cette récidive pourrait entraîner des sanctions plus sévères. La LFP devrait se montrer intransigeante face à de tels comportements inacceptables, qui ternissent l’image du football français.