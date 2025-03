OL Mercato : Le départ d’un défenseur déjà bouclé à Lyon

Un défenseur en difficulté à l’OL devrait quitter le club rhodanien à l’issue de la saison, même si Paulo Fonseca a tenté de l’apaiser au sujet de son avenir à Lyon.

OL : Warmed Omari en manque de temps de jeu

Prêté par le Stade Rennais à l’OL pour une saison, avec une option d’achat, Warmed Omari n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe lyonnaise. Pierre Sage ne lui avait accordé que 7 minutes en Ligue 1 en octobre 2024, puis il avait disputé deux matchs de poule en Ligue Europa en novembre 2024 et un match en Coupe de France en janvier 2025.

Lisez aussi : OL Mercato : Transfert, révélations explosives de Veretout

Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, ne fait pas non plus confiance au défenseur central. Il n’a fait aucune apparition ni en championnat ni en coupe d’Europe sous la direction du technicien portugais. Warmed Omari était même absent du groupe de l’OL contre l’OGC Nice puis face au Havre AC, lors des deux dernières journées de championnat. Dès lors, il aurait demandé des explications à Paulo Fonseca sur sa situation personnelle.

Lisez aussi : Classement OL : Remontée fantastique de Lyon dans la course au podium

Le Progrès croit savoir que le coach portugais lui a fait savoir qu’il comptait sur lui pour la fin de la saison, sans toutefois lui garantir du temps de jeu. En effet, l’OL est en quarts de finale de la Ligue Europa et en course en Ligue 1 pour finir sur le podium et ainsi décrocher une place en Ligue des champions 2025-2026.

Mercato : L’OL ne lèvera pas l’option d’achat de Warmed Omari

Cependant, l’aventure de Warmed Omari à Lyon ne devrait pas se poursuivre au-delà de son prêt expirant le 30 juin 2025. D’après les informations de Ouest-France, l’Olympique Lyonnais ne lèvera pas l’option d’achat fixée à 10 millions d’euros, sauf revirement extraordinaire. Le joueur de 24 ans devrait donc retourner à Rennes où son contrat court jusqu’en juin 2027.