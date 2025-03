Classement OL : Remontée fantastique de Lyon dans la course au podium

L’OL a grimpé au classement, de la 6e à la 5e place, grâce à sa victoire sur le Havre AC (4-2), à l’issue de la 26e journée de Ligue 1. Une belle opération pour le club rhodanien dans la course à une place qualificative en Ligue des champions.

Classement : L’OL renverse le Havre AC et s’empare de la 5e place !

Mené sur son terrain par le Havre AC (1-2), l’OL a finalement renversé le club normand en seconde période (4-2), grâce à Malick Fofana, auteur du but égalisateur, et Georges Mikautadze, buteur et double passeur décisif, tous deux sortis du banc de touche.

Profitant de la défaite du LOSC à Nantes, l’Olympique Lyonnais déloge les Lillois de la 5e place. L’équipe de Paulo Fonseca s’est ainsi relancée dans la course au podium avec cette troisième victoire consécutive. Elle n’est désormais distancée que de deux points par l’AS Monaco, qui occupe la 3e place, et de quatre points par l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG.

L’Olympique Lyonnais plus conquérant et décisif avec Paulo Fonseca

L’OL a son destin entre ses mains, car il aura une confrontation directe contre le club de la Principauté en mai, si les Gones restent au contact des Monégasques jusqu’à la 33e et avant dernière journée du championnat.

Il est important de noter que depuis l’arrivée de Paulo Fonseca à la tête de l’équipe lyonnaise, celle-ci est de plus en plus conquérante et décisive. Elle a enregistré 7 victoires en 9 matchs toutes compétitions confondues, pour 27 buts inscrits. En Ligue Europa, le technicien portugais a qualifié l’OL pour les quarts de finale et affrontera Manchester United en avril.