RC Lens : Ce retour en grâce qui va faire oublier Frankowski au RCL

Le départ surprise de Przemyslaw Frankowski à Galatasaray cet hiver a laissé un vide au poste de piston droit du RC Lens. Mais depuis plusieurs semaines, Ruben Aguilar semble prendre la relève avec brio. Expérimenté et revanchard, il s’impose peu à peu comme un élément clé du système de Will Still.

RC Lens : Ruben Aguilar, un joueur d’expérience pour combler le départ de Frankowski

Avec près de 200 matchs en Ligue 1 et une sélection en équipe de France, Ruben Aguilar n’est pas un novice. Arrivé au Racing Club de Lens l’été dernier, il n’avait pas encore eu l’occasion de pleinement s’exprimer en raison de la concurrence et des choix tactiques. Mais le transfert de Frankowski a changé la donne, de quoi lui offrir une place de titulaire qu’il semble bien décidé à conserver.

Selon Johan L., supporter lensois de longue date, le latéral droit affiche une grande détermination : « On sent qu’il est prêt à tout pour nous faire oublier Frankowski. Son vécu et son excellent état d’esprit ne pourront être que bénéfique pour le RC Lens sur cette fin de saison, surtout au vu des départs importants qu’il y a eu lors du dernier mercato ». Depuis qu’il enchaîne les titularisations, Aguilar monte en puissance.

Il compte désormais 1 but et 1 passe décisive en 11 matchs avec le groupe de Will Still. Sa belle prestation face à Rennes lors de la 26e journée aurait même pu lui valoir une place dans le onze type du week-end. Défensivement solide, il apporte aussi une vraie qualité dans ses projections vers l’avant. Derrière lui, d’autres joueurs commencent également à s’imposer, à l’image de Juma Bah et Neil Aynaoui, qui ont eux aussi brillé contre Rennes.

Si remplacer Frankowski semblait mission impossible, Ruben Aguilar prouve qu’il a les épaules pour relever le défi. Avec Lens toujours en course pour l’Europe, sa montée en puissance pourrait être un facteur déterminant. De quoi permettre aux supporters d’oublier, au moins en partie, l’international polonais.