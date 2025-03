RC Lens : Will Still conquis par sa nouvelle pépite du RCL

Will Still se frotte la main pour une de ses recrues hivernales. Depuis son intégration progressive dans le onze du RC Lens, Juma Bah ne cesse d’impressionner. Son entraîneur salue sa progression mais rappelle qu’il doit encore franchir des paliers pour s’imposer pleinement.

RC Lens : Juma Bah, une montée en puissance saluée par Will Still

Titularisé à Marseille et reconduit face à Rennes, Juma Bah commence à se faire une place au sein de la défense du RC Lens. Le jeune joueur affiche une présence athlétique impressionnante et démontre de belles qualités malgré son manque d’expérience. Will Still, interrogé sur son évolution, se montre globalement satisfait.

« Il a une présence physique et athlétique qui est non négligeable. Petit à petit, il prend sa place et fait des choses intéressantes », a déclaré l’entraîneur lensois. Si Juma Bah progresse rapidement, son coach reste exigeant. Still pointe notamment des axes d’amélioration, notamment sur la gestion du bloc et l’orientation du corps en défense.

« Il doit encore apprendre à repousser le bloc, à le faire sortir plus vite. Quand il est arrivé, il avait de gros problèmes d’orientation de son corps », explique le technicien belge. Malgré ces points à travailler, le joueur gagne en confiance et montre qu’il a le potentiel pour devenir un élément clé du RCL dans les mois à venir.

Will Still croit en son jeune défenseur et s’engage à l’accompagner dans sa progression. Son travail et son sérieux sont déjà visibles, et s’il continue sur cette lancée, Juma Bah pourrait rapidement devenir une valeur sûre du RC Lens. Reste à voir s’il saura confirmer face aux prochaines échéances cruciales des Sang et Or.