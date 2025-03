Report FC Nantes-PSG : La LFP décide, le FCN connaît son nouveau calendrier

Le match entre le FC Nantes et le PSG, initialement prévu le week-end du 12 et 13 avril, a été officiellement décalé. La LFP a pris cette décision pour permettre au Paris SG de bénéficier de six jours de repos entre ses deux matchs de Ligue des Champions contre Aston Villa.

FC Nantes-PSG décalé, une faveur pour le Paris Saint-Germain

La décision était attendue et elle est finalement tombée sans surprise. Il y a quelques jours, Antoine Kombouaré avait déjà donné le ton de ce qui semble avoir été tranché depuis plus tôt que prévu. « Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d’administration de la Ligue va accepter la demande du PSG », avait lâché l’entraineur du FC Nantes.

Lisez aussi : FC Nantes : Antoine Kombouaré lâche une grosse annonce sur le report du match face au PSG

« Nous devons nous adapter. (…) Il y a une décision qui a été actée, on n’est pas d’accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu’il faut. Se plaindre et pleurer, ce n’est pas moi », a-t-il ajouté. Mardi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officiellement validé le décalage du match FC Nantes-PSG, initialement programmé pour le week-end d’avril.

Dans l’optique de favoriser le parcours des clubs français en Coupes d’Europe, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a procédé à un aménagement du calendrier du @PSG_inside 🗓️



🔜 #FCNPSG https://t.co/hhjXmjJZGs — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 18, 2025

Cette décision a été prise pour faciliter la préparation du PSG, qui se prépare à disputer un quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa. « Dans l’optique de favoriser le parcours des clubs français en Coupes d’Europe considérant que l’amélioration de l’indice UEFA de la France demeure un objectif essentiel, le Conseil d’Administration de la LFP, réuni ce lundi 17 mars, a procédé à un aménagement du calendrier du Paris Saint-Germain », s’est justifiée la LFP.

Lisez aussi : FC Nantes-PSG : Le FCN est formel, pas question de « sacrifier sa fin de championnat » pour le PSG

La rencontre de Ligue 1 entre Nantais et Parisiens se jouera donc désormais le mardi 22 avril. En raison de ce changement, deux autres matchs des Nantais ont également été décalés. La rencontre contre Rennes, prévue pour la 30e journée de Ligue 1, se déroulera désormais le vendredi 18 avril.

Lisez aussi : FC Nantes : Waldemar Kita en colère au FCN !

En outre, le match contre Toulouse, comptant pour la 31e journée, aura lieu le dimanche 27 avril. Ces ajustements permettent au FC Nantes de s’adapter à cette modification imposée par la LFP, tout en poursuivant son combat pour le maintien.