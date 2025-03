Le FC Nantes a clairement affiché sa position : pas question de bouleverser son calendrier pour arranger le PSG. Le club refuse le report du match prévu le week-end du 12-13 avril, malgré la demande parisienne liée à la Ligue des Champions.

Le FC Nantes défend ses intérêts face à ceux du PSG

Le PSG, engagé en quart de finale de la Ligue des Champions contre Aston Villa, souhaitait bénéficier d’un report de son match contre le FC Nantes pour mieux préparer son match européen. Cependant, les Canaris ont immédiatement opposé leur veto, jugeant cette requête incompatible avec leur lutte pour le maintien en Ligue 1. Loïc Morin, secrétaire général du club, a justifié ce refus dans un courrier adressé à la LFP.

Selon lui, déplacer cette rencontre créerait un déséquilibre préjudiciable pour le FCN, déjà engagé dans une course serrée pour rester dans l’élite du football français. « Si nous sommes les premiers supporters du PSG en Ligue des champions, nous ne pouvons accepter de sacrifier notre fin de Championnat pour nos amis parisiens. Comme tout le monde le sait, la lutte pour le maintien en L1 est intense, et nous ne pouvons imaginer que la LFP vienne porter atteinte à l’équité et l’intégrité du Championnat en modifiant la séquence de nos matches à venir », a-t-il écrit.

Le principal problème réside dans l’enchaînement des matchs et Nantes ne compte pas subir. « Dire oui à la demande du PSG nous obligerait à enchaîner 3 matches en une semaine (Rennes, PSG, Toulouse) après avoir été au repos pendant quinze jours. Impensable au regard des enjeux énormes de notre fin de saison et des conséquences financières/organisationnelles d’un tel report (match en semaine, packs déjà vendus, opérations commerciales programmées, match des féminines contre l’OL…) », fait-il remarquer.

Les Canaris sont convaincus que Paris, fort de son effectif et de son expérience, saura gérer cet enchaînement sans compromettre ses chances de qualification. Reste à voir si la LFP respectera cette position ou imposera un report malgré tout.