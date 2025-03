Montpellier-ASSE : La LFP réagit après les incidents à la Mosson

Le match entre Montpellier et l’ASSE n’a pas pu aller à son terme en raison de graves incidents en tribune du Stade de la Mosson. Face à cette situation, la LFP a pris une première décision.

Le dossier Montpellier-ASSE placé en instruction

Dans un match crucial pour la lutte pour le maintien, l’ASSE avait idéalement démarré la rencontre face à Montpellier. Dès les premières minutes, Lucas Stassin ouvrait le score, mettant les Verts sur de bons rails. Mais peu avant la pause, Maxime Bernauer était expulsé et compliquait la tâche des Stéphanois. Malgré cela, ils ont réussi à creuser l’écart en seconde période grâce à un deuxième but de Stassin (2-0).

Lisez aussi : Montpellier-ASSE : interpellations et blessures, le chaos

Ce second but a cependant mis le feu aux poudres dans les tribunes. Mécontents de la performance de leur équipe, les supporters montpelliérains ont lancé des fumigènes et divers projectiles sur la pelouse. L’arbitre a été contraint d’interrompre le match une première fois avant qu’un début d’incendie ne soit signalé dans une tribune. Face à la montée des tensions, la rencontre a finalement été arrêtée définitivement sur décision préfectorale.

Lisez aussi : Incident Montpellier-ASSE : La réaction ferme du ministre !

Ce mercredi, la Commission de Discipline de la LFP a entendu l’ensemble des parties impliquées. Montpellier et Saint-Étienne espéraient une décision rapide, mais la Ligue a préféré prendre le temps d’analyser les faits avant de statuer définitivement. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 2 avril 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport ».

Aucune mesure conservatoire n’a été prise pour l’instant, Montpellier n’ayant pas de match à domicile avant cette date. Les deux clubs restent donc dans l’attente du verdict, qui pourrait avoir un impact important sur le classement et la fin de saison.