Montpellier-ASSE : La réaction ferme du ministre de l’intérieur après les incident à la Mosson

Le match entre Montpellier et l’ASSE a tourné au chaos ce dimanche, interrompu définitivement après de graves incidents en tribunes. Face à ces débordements, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a pris la parole pour dénoncer la situation et annoncer des mesures.

Montpellier-ASSE dans le chaos, des sanctions réclamées

Plongé dans une saison cauchemardesque, Montpellier jouait un match crucial pour son maintien en Ligue 1 face à un concurrent direct, l’AS Saint-Étienne. Malheureusement pour les Héraultais, la rencontre n’a jamais réellement tourné en leur faveur. Menés 2-0, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas trouvé de solution face aux Verts et ont vu la frustration gagner les tribunes.

La tension est montée d’un cran lorsque plusieurs fumigènes ont été jetés sur la pelouse et que des détonations de bombes agricoles ont retenti dans le stade. Un incendie s’est déclaré dans le kop montpelliérain, forçant l’évacuation d’un supporter. Devant cette situation incontrôlable, la rencontre a été définitivement arrêtée par le préfet de l’Hérault, une décision qui risque d’avoir de lourdes conséquences pour le club.

Face à ces événements, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi fermement sur son compte X (anciennement Twitter). Il a dénoncé « un match gâché par la bêtise de supporters inconscients et dangereux » et a salué la décision du préfet d’interrompre la rencontre. Il a également annoncé que « les supporters responsables devront être identifiés et sévèrement punis par la Justice ». Ces propos illustrent la volonté du gouvernement de ne plus tolérer les violences dans les stades.

Encore un match gâché par la bêtise de supporters inconscients et dangereux. Merci au Préfet d’avoir arrêté ce match. Les supporters responsables devront être identifiés et sévèrement punis par la Justice. https://t.co/fD26ElJHmo — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) March 16, 2025

Après plusieurs incidents cette saison en Ligue 1, les autorités pourraient durcir les sanctions contre les clubs dont les supporters sont impliqués dans des débordements. Au-delà de la défaite sportive, cette soirée pourrait coûter cher à Montpellier. Le club, déjà en grande difficulté sur le terrain, risque désormais des sanctions de la part des instances du football français. Fermeture de tribune, points de pénalité ou huis clos total, la commission de discipline de la LFP devra trancher dans les jours à venir.

La situation est d’autant plus compliquée que la Préfecture de l’Hérault avait interdit la présence des supporters stéphanois dans le stade, pour éviter tout risque de débordement. Pourtant, cela n’a pas empêché les incidents d’éclater. Avec cette septième défaite consécutive et ces troubles en tribunes, Montpellier se rapproche inexorablement de la relégation en Ligue 2. Un cauchemar que le club et ses supporters espéraient éviter, mais qui semble désormais inévitable.