Mercato PSG : Le Paris SG et deux cadors anglais s’arrachent un crack !

Les dirigeants du PSG auraient coché le nom du jeune défenseur du Real Madrid, Raúl Asencio, en vue du prochain mercato estival. Mais Arsenal et Liverpool entrent aussi dans la course.

Mercato PSG : Le Paris SG cible Raúl Asencio, Liverpool à l’affût !

De nombreux clubs se bousculent pour Raúl Asencio, le jeune défenseur central du Real Madrid. Déjà dans le viseur du PSG et d’Arsenal, le jeune crack espagnol attire désormais l’attention d’un autre club de Premier League en vue du prochain mercato estival.

Raúl Asencio, 22 ans, a profité des blessures de David Alaba et d’Eder Militao pour s’imposer dans la défense du Real Madrid. Ses performances solides en Liga et en Ligue des Champions lui ont même valu une convocation en équipe nationale espagnole. Une montée en puissance qui a poussé le Real Madrid à envisager une prolongation de son contrat. Mais cela ne refroidit pas les ardeurs de ses prétendants.

Le Paris Saint-Germain et Arsenal étaient en lutte pour s’offrir la pépite du Real Madrid, mais c’est désormais Liverpool qui semble le plus déterminé à s’attacher les services de Raúl Asencio. Le technicien des Reds, Arne Slot, veut opérer certains changements au sein de son effectif à la fin de cette saison et vise le joueur espagnol.

Selon les informations d’El Chiringuito, les Reds sont prêts à casser leur tirelire pour convaincre Raúl Asencio de rejoindre Anfield. Les dirigeants du club de la Mersey espèrent profiter de l’incertitude autour de la prolongation de contrat du joueur avec le Real Madrid. Cependant, il est peu probable que les Merengue laissent filer leur jeune talent. Le club de la capitale espagnole compte sur Raúl Asencio pour l’avenir et fera tout son possible pour le conserver.

Cette saison, Raúl Asencio a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et a délivré deux passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2026, sa valeur marchande est estimée à 7,5 millions d’euros par le site Transfermarkt.