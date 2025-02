Mercato PSG : Offensive de charme pour une pépite du Real Madrid

À la recherche d’un renfort en défense centrale pour le prochain mercato d’été, le PSG serait intéressé par le profil d’un nouveau crack du Real Madrid. Une piste très compliquée pour le Paris SG. Explications.

Alors que Presnel Kimpembe pourrait s’en aller l’été prochain, le PSG, déterminé à renforcer son effectif, aurait jeté son dévolu sur un jeune talent du Real Madrid. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, aurait même récemment contacté l’entourage du joueur pour manifester son intérêt. Une offre de 45 millions d’euros serait déjà prête pour tenter de convaincre Florentino Pérez de laisser partir son prodige : Raul Asencio.

Âgé de 22 ans, le jeune défenseur central est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs des Merengues. Ses performances remarquées avec l’équipe première de Carlo Ancelotti, notamment en l’absence de cadres blessés en défense, ont attiré l’attention d’autres grands clubs européens, dont le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi.

D’après les renseignements divulgués par le média Okdiario, Luis Campos aurait entamé des négociations avec les représentants de Raul Asencio pour évoquer un possible transfert au PSG l’été prochain. Sauf que le partenaire de Kylian Mbappé ne semble pas du tout intéressé par la proposition parisienne.

Raul Asencio veut réussir au Real Madrid

Formé à la Castilla, Raul Asencio est lié au Real Madrid jusqu’en juin 2026. Pour autant, l’international espoir espagnol reste serein. Malgré l’approche du PSG, le natif de Las Palmas de Gran Canaria ne considère pas une autre option que réussir avec son club formateur. Pour son avenir, il ne privilégie qu’une prolongation à la Maion-Blanche.

Selon le journal madrilène, cette prolongation permettrait de lui faire signer un bail longue durée et d’augmenter considérablement sa clause libératoire actuelle fixée à seulement 50 millions d’euros. « Le jeune homme rêve de réussir en équipe première et s’est très bien adapté au vestiaire et aux exigences de l’équipe », ont confié des sources proches du club. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG n’ont donc que très peu de chance de réussir dans ce dossier.