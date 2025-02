Mercato : Raul Asencio au PSG ? Le Real Madrid répond à Luis Campos 

Désireux d’attirer un nouveau défenseur central, le PSG suit avec intérêt l’éclosion de Raul Asencio au Real Madrid. Luis Campos aurait même transmis une offre pour le joueur de 22 ans. La réponse des Merengues n’a pas tardé.

Mercato : Le PSG propose 45M€ pour Raul Asencio

Le choix du Paris Saint-Germain peut surprendre. Cet hiver, le club de la capitale n’a pas jugé nécessaire de compenser le départ de Milan Skriniar. L’international slovaque, prêté à Fenerbahçe, était pourtant considéré comme la doublure de Marquinhos sur le côté droit de la charnière centrale.

C’est peut-être ce qui explique pourquoi les dirigeants parisiens sont déjà à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine. Outre la piste menant au jeune Dean Huijsen (19 ans, Bournemouth), Luis Campos s’intéresse de près à Raul Asencio.

Selon les informations d’OK Diario, le conseiller sportif du PSG, aurait transmis une offre de 45 millions d’euros au Real Madrid pour le natif de Las Palmas en vue d’un transfert l’été prochain. Une sollicitation à laquelle la Maison-Blanche a rapidement répondu.

Le Real Madrid douche les espoirs du PSG pour Raul Asencio

Selon les informations de Ok Diario, Luis Campos et Luis Enrique sont en effet d’accord pour tenter le coup concernant Raul Asencio. Ce dernier sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2026 et dispose d’une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros. Au PSG, c’est une place de titulaire indiscutable qui pourrait attendre Raul Asensio, alors que son poste sera menacé à Madrid lors des retours de blessures de joueurs comme David Alaba ou encore Eder Militao.

Ce serait une promesse claire de la part de Luis Enrique pour lui assurer qu’il sera le bienvenu au PSG, malgré la réticence du jeune défenseur. Malheureusement pour l’entraîneur parisien, le club espagnol aurait déjà refusé une offre de 45 millions d’euros du Paris Saint-Germain. La tendance actuelle serait plutôt à une prolongation du contrat de Raul Asencio, signe que le Real Madrid compte sur lui pour l’avenir.