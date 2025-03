FC Nantes : Antoine Kombouaré se ridiculise en public !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, prépare une surprise désagréable au PSG en Ligue 1. Les Canaris envisagent de mettre fin à l’invincibilité du Paris SG en Ligue 1.

FC Nantes vs PSG : Antoine Kombouaré et le FCN attendent de pied ferme le Paris SG

Antoine Kombouaré compte bien jouer un mauvais tour au PSG en Ligue 1 le 22 avril à la Beaujoire. L’entraîneur du FC Nantes espère empêcher les Parisiens de battre le record d’invincibilité de 32 matchs détenu par les Canaris depuis 1995.

Antoine Kombouaré est déjà en colère suite au report de la date de cette rencontre. La Ligue de football professionnel (LFP) a accédé à la demande du Paris Saint-Germain de reporter ce match initialement programmé entre les deux matchs de son quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa. Ce réaménagement du calendrier va permettre aux hommes de Luis Enrique de préparer au mieux leur double confrontation face à Aston Villa.

Le Paris SG pourra alors se concentrer pleinement sur le choc face au FC Nantes et poursuivre sa série d’invincibilité en Ligue 1. Interrogé lors de l’émission Tout Le Sport, Antoine Kombouaré est revenu sur le report du match. « En tant qu’entraîneur, c’est très handicapant. On a refusé la première décision du club. Mais comme je l’ai dit, il y a des combats qu’on ne mène plus. On savait que même en refusant, le Conseil d’administration allait donner une décision favorable au PSG. », a déclaré le coach nantais.

Le PSG, toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, pourrait dépasser la barre des 32 matchs sans défaite. Le club de la capitale broie tout sur son passage en championnat comme en Ligue des Champions. Mais Antoine Kombouaré est déterminé à défendre l’héritage nantais. Le Kanak veut mettre fin à l’invincibilité des Parisiens.

« Oui, ils sont capables de battre le record. Est-ce qu’ils vont le faire ? En tous cas, nous, on va tout faire pour faire en sorte de garder notre record. Je crois que j’ai tout dit. J’adore le PSG avant et après, mais pendant, c’est un ennemi de notre club. Et en plus, on a notre record de cette génération 95 qui est exceptionnel, donc on voudrait le garder pour nous. », a promis Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes, qui alterne les bons et mauvais résultats cette saison, pourra-t-il résister à la pression de l’ogre parisien ? Les cadors de Ligue 1 comme l’AS Monaco, le LOSC, l’Olympique de Marseille ont tous voulu battre le PSG, mais ils ont tous été laminés. Le FCN a de maigres chances d’obtenir un bon résultat à l’issue de cette rencontre.