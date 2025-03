MHSC-ASSE : Décision de la LFP en attente, Stassin craintif

Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, a réagi à la première décision rendue par la LFP, mercredi, au sujet du match arrêté à Montpellier, dimanche dernier. Il ne cache pas son inquiétude quant à l’attente du verdict fixé au 2 avril.

Montpellier-ASSE : Stassin craint une décision injuste de la LFP

La Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) rendra sa décision, concernant l’interruption définitive du match opposant le Montpellier HSC à l’ASSE au stade de la Mosson, le mercredi 2 avril prochain.

Derniers de la Ligue 1 et relégables en Ligue 2, les Verts et la Paillade disputeront la prochaine journée de championnat sans connaître le sort du match de la 26e journée. À cette occasion, l’AS Saint-Etienne recevra le PSG à Geoffroy-Guichard, tandis que le MHSC se déplacera au stade de l’Abbé-Deschamps pour affronter l’AJ Auxerre.

Avant cette journée, Lucas Stassin s’est exprimé au sujet de la décision attendue : « On est un peu inquiets par rapport à la décision qu’ils vont prendre. On ne sait pas trop comment ça va se passer », a-t-il confié à Evect.

Lucas Stassin veut finir le match avec ses 2 buts

L’avant-centre de l’ASSE a ensuite dévoilé la décision espérée par les Verts : « Je comprendrais qu’on reprenne à la 57e minute pour finir le match. Ce serait un peu ennuyant dans le sens où il faudrait se déplacer de nouveau, recommencer un nouveau match entre guillemets. Après, ce sont les règles, donc on l’accepterait. »

Cependant, Lucas Stassin, auteur des deux buts de l’AS Saint-Étienne avant l’interruption du match contre le Montpellier HSC, n’envisage pas du tout l’idée d’une reprise intégrale du match : « Reprendre le match depuis le début ? Non, je ne pense pas qu’ils vont le faire. Je ne l’espère pas en tout cas, parce que ce serait quand même un gros avantage pour les Montpelliérains », a-t-il déclaré.