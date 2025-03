OM : La réponse inattendue de Mason Greenwood à De Zerbi

Récemment à l’OM, la relation entre Roberto De Zerbi et Mason Greenwood a été mise à rude épreuve, suite aux déclarations de l’entraîneur sur le manque d’implication de son joueur. La réaction de ce dernier a été immédiate.

OM : Mason Greenwood envoie un signal fort à De Zerbi

Malgré son statut de meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec 18 réalisations en 28 rencontres, Mason Greenwood traverse une période délicate. L’attaquant britannique connait une baisse de régime et a été relégué sur le banc lors des deux derniers matchs en raison de son manque d’implication à l’entraînement et son attitude jugée nonchalante.

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, avait lui-même exprimé publiquement sa déception quant au manque d’engagement de Mason Greenwood. Le technicien italien a ainsi fixé une condition claire à son attaquant anglais. Il veut le voir plus impliqué dans le jeu collectif et plus constant dans ses performances. Dans le cas contraire, son départ au terme de la saison n’est pas à exclure.

Un travail en solo, deux jours avant le retour de ses coéquipiers

Face à ce coup de pression, Mason Greenwood a répondu de manière inattendue. Selon les informations de RMC Sport, le joueur de 23 ans s’est présenté dès mercredi au centre d’entraînement de l’OM pour effectuer un travail physique individuel avec un préparateur du club. Alors que ses coéquipiers sont attendus vendredi, Greenwood a sacrifié deux jours de repos pour travailler intensément, renonçant à du temps en famille.

Cette initiative témoigne de sa volonté de se ressaisir et de prouver sa valeur à De Zerbi. Elle contraste aussi avec les rumeurs de départ de l’OM cet été. Mason Greenwood semble déterminé à inverser la tendance et à s’imposer comme un élément clé de l’équipe. Il devra désormais confirmer ses efforts sur le terrain pour convaincre définitivement son entraîneur et la direction du club