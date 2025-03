Mercato Stade Rennais : Un indésirable rapporte un joli chèque au SRFC

Le défenseur norvégien, Leo Ostigard, en prêt du Stade Rennais à Hoffenheim, pourrait ne plus revenir à Rennes. Cette formation allemande veut lever l’option d’achat du joueur.

Mercato Stade Rennais : Leo Ostigard de retour au SRFC ?

Le Stade Rennais traverse une saison 2024-2025 difficile. Mal embarqué en Ligue 1, le club breton stagne dans le ventre mou du classement. Face à cette situation, les dirigeants du SRFC ont opéré de nombreux changements lors du dernier mercato hivernal.

Le technicien sénégalais, Habib Beye, a pris les rênes du Stade Rennais en remplacement de Jorge Sampaoli. Plusieurs joueurs ont quitté le navire, certains sous forme de transferts définitifs, d’autres sous la forme de prêts. C’est notamment le cas de Leo Ostigard, rapidement devenu indésirable après son arrivée en Bretagne, qui a été prêté à un club allemand avec option d’achat.

Arrivé à Rennes en provenance de Naples pour 7 millions d’euros, Leo Ostigard n’est resté que six mois avec les Rouge et Noir avant d’être prêté à Hoffenheim, club de Bundesliga allemande. Ce prêt s’est avéré fructueux pour toutes les parties. En effet, le défenseur central a retrouvé une excellente forme en Allemagne, où il s’épanouit et enchaîne les performances de qualité.

Cette réussite sur le terrain incite Hoffenheim, actuellement 14ème du championnat allemand, à envisager de lever l’option d’achat incluse dans le contrat de prêt. Selon les informations de Ouest-France, cette option d’achat s’élève à environ 10 millions d’euros. Leo Ostigard a déjà disputé 5 rencontres avec son club cette saison.