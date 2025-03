MHSC-ASSE : Le rêve fou de Nicollin pour sauver Montpellier

La reprise du match entre le Montpellier HSC et l’ASSE est le scénario dont rêve le club héraultais, avec en tête son président Laurent Nicollin, alors que les Verts espèrent une victoire sur tapis vert.

Reprise de MHSC-ASSE : Nicollin entretient l’espoir en plus de Gasset

C’est le 2 avril prochain que la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) rendra sa décision concernant le match Montpellier HSC-ASSE, interrompu à l’heure de jeu en raison des incidents survenus au stade de la Mosson.

Cette semaine, Jean-Louis Gasset a laissé entendre dans Midi Libre que son équipe était désormais motivée pour rejouer la rencontre avec l’AS Saint-Etienne. Un match au cours duquel les Montpelliérains étaient menés (2-0) par les Stéphanois pourtant réduits à 10. « Les joueurs espèrent que le match sera rejoué. […]. Cela signifie qu’on a une deuxième chance et qu’on est encore dans la course », a-t-il déclaré.

Lisez aussi : MHSC-ASSE : La LFP repousse sa décision, l’attente insoutenable

Selon les informations de Peuple-Vert, le président du MHSC rêve également de la reprise du match. Il espère que le match reprendra à la minute où il a été interrompu par François Letexier. « Malgré ce contexte accablant, le président Laurent Nicollin refuse de sombrer dans le défaitisme. Il croit toujours en une reprise du match contre l’ASSE, qui pourrait être rejoué à partir de la 63e minute, moment où les incidents ont éclaté », a écrit la source.

Le Montpellier HSC s’accroche au match de la dernière chance

Cependant, l’option de la reprise de ce match de la 26e journée de Ligue 1, entre deux clubs luttant pour le maintien, est peu probable. À huit journées de la fin du championnat, La Paillade est dernière de Ligue 1 et plus proche de la relégation en Ligue 2 que du maintien. Néanmoins, Laurent Nicollin garde espoir.

Lisez aussi : ASSE : Montpellier nourrit le secret espoir de rejouer le match

« Malgré ce chaos, Laurent Nicollin refuse d’abandonner. Il reste convaincu quant à la décision de la LFP concernant la rencontre arrêtée face à l’ASSE. Cette option, bien que peu probable […], témoigne de la volonté du dirigeant de ne pas aggraver la situation sportive du MHSC », d’après le site internet spécialisé.