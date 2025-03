OM : L’appel choc d’un ancien dirigeant du club contre la LFP !

Face aux multiples crises qui secouent le football français, un ancien président de l’OM monte au créneau. Christophe Bouchet réclame la mise sous tutelle de la LFP et interpelle la ministre des Sports sur la gestion de l’instance.

La thérapie de choc de l’ancien président de l’OM pour sauver le football français

L’ancien président de l’OM, Christophe Bouchet, n’a pas mâché ses mots dans une lettre adressée à la ministre des Sports, Marie Barsacq. « Je crois que le football français est en plein dérapage », déclare-t-il, tout en dénonçant les incidents à répétition dans les stades et les tensions autour des arbitres. Il pointe notamment du doigt les événements récents survenus lors du Classique PSG-OM et du match Montpellier-ASSE, marqués par des débordements.

Lisez aussi : Montpellier-ASSE : La LFP réagit après les incidents à la Mosson

À voir OM : Roberto De Zerbi fixe déjà sa priorité pour le mercato d’été

Bouchet s’inquiète également du manque de fermeté de la LFP face aux comportements de certains dirigeants et entraîneurs. « C’est, Madame la ministre, invraisemblable et honteux. Ont-ils donc tous oublié leur devoir d’exemplarité et d’éducation ? », s’interroge-t-il après avoir vu Paulo Fonseca et Franck Haise, suspendus, s’afficher en tribune. Au-delà des problèmes de discipline, Bouchet dénonce aussi une gestion catastrophique des droits TV, qui fragilise l’ensemble des clubs français.

Lisez aussi : L’OM en danger, Leonardo Balerdi vers un retour en Allemagne

« Devant autant d’erreurs et d’incompétences, face à un entre-soi délétère, il me semble que la FFF ou le ministère des Sports doivent désormais agir vite », alerte-t-il. L’ancien dirigeant marseillais demande une action immédiate : « La Ligue de Football Professionnel est via la Fédération française de football une délégation de service public placée, Madame la ministre, sous votre autorité. Elle devrait mettre la LFP sous tutelle et nommer un administrateur provisoire, indépendant des parties aujourd’hui incapables de faire face à leurs responsabilités ».

Une proposition controversée

Cette prise de position radicale ne fait cependant pas l’unanimité. Un proche de Vincent Labrune, président de la LFP, minimise l’initiative : « Bouchet parle en son seul nom puisqu’il n’a plus un seul mandat. Il a perdu toutes les élections et cherche à exister en attaquant la LFP », a-t-il réagi. Pendant ce temps, la réforme du sport professionnel avance au Sénat, avec des propositions visant à renforcer le contrôle de la LFP et à limiter le salaire de son président.

À voir Mercato LOSC : Jonathan David sait où il veut jouer après son départ