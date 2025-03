Mercato RC Lens, Will Still maintenu ? Une piste snobe le RCL !

Igor Tudor était pressenti pour prendre les rênes du RC Lens en cas de départ de Will Still à la fin de la saison. Mais l’ancien coach de l’OM ne rejoindra pas le RCL cet été.

Mercato RC Lens : Coup dur pour la succession de Will Still au RCL !

Après une période difficile marquée par quatre défaites consécutives en Ligue 1, le RC Lens a retrouvé le chemin de la victoire. Les Sang et Or ont battu l’Olympique de Marseille (1-0) lors de la 25e journée et le Stade Rennais (1-0) lors de la 26e journée. Cependant, l’avenir de l’entraîneur Will Still sur le banc lensois est incertain.

Le mercato hivernal a perturbé l’équilibre de l’équipe et a impacté les performances du RCL. L’effectif lensois a souffert des départs majeurs, notamment ceux de Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, et de nombreuses blessures. Le club se trouve à la huitième place du classement en Ligue 1 et doit se battre pour se qualifier pour une compétition européenne.

Face aux mauvais résultats du Racing Club de Lens, les rumeurs concernant le départ de Will Still vont bon train. Selon les informations de Tutto Mercato Web, les dirigeants du club artésien se seraient déjà mis à la recherche de son remplaçant et auraient coché le nom d’Igor Tudor, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mais cette piste s’éloigne totalement du RC Lens.

Igor Tudor a été officiellement nommé à la tête de la Juventus ce dimanche. Le technicien croate remplace Thiago Motta, limogé durant cette trêve internationale après une série de résultats décevants. Le président Joseph Oughourlian devra donc explorer d’autres pistes pour trouver un nouvel entraîneur si Will Still venait à quitter le navire à la fin de cette saison.