Ce samedi soir, le RC Lens de Will Still a renversé la tendance en arrachant une victoire salvatrice contre l’OM, mettant fin à une série de quatre défaites consécutives. L’entraîneur lensois, visiblement ému, a exprimé sa fierté et sa satisfaction lors de la conférence de presse d’après-match.

Une victoire qui change la dynamique pour le RC Lens et Will Still

Le RC Lens a su s’imposer au Vélodrome de l’OM dans les derniers instants d’un match tendu. Face à un adversaire de taille, les Sang-et-Or ont fait preuve d’une détermination sans faille, transformant la pression en énergie positive. Cette victoire, obtenue grâce à un collectif soudé et à des actions individuelles décisives, a permis de redonner espoir aux supporters et de relancer la confiance au sein du vestiaire. « Gagner au Vélodrome à la dernière minute, c’est spécial », a affirmé Will Still, pour souligner l’importance de cette performance pour une équipe en quête de régularité.

L’entraîneur des Artésiens n’a ménagé aucun éloge envers ses joueurs. « Si moi je n’y crois pas, il n’y a plus personne qui y croit. On a dit que si on faisait preuve d’abnégation de course et d’assez d’effort, on savait qu’on pouvait être récompensé », a-t-il déclaré. Après quatre défaites, il aurait été facile de sombrer dans le découragement, mais le Will Still a insisté sur le fait que l’équipe a su rester pragmatique et concentrée.

« On a eu trois vraies occasions et on en a converti une. On voulait courir, batailler, et ça se voit aujourd’hui dans la façon dont Machado et Neil ont opéré dans les 16 mètres adverses », a-t-il analysé. Ces mots traduisent la confiance que Will Still place dans son effectif et son envie de remettre l’équipe sur la voie du succès. La performance de certains joueurs a particulièrement retenu l’attention. Il a salué l’intervention du gardien Mathew Ryan, décrivant sa prestation comme « énorme ».

Ryan, qui se sentait redevable après une semaine difficile, a réalisé les arrêts décisifs au bon moment, confortant ainsi l’équipe dans les moments critiques. Ce succès collectif, porté par des individualités inspirées, a permis de sortir de la spirale négative qui avait fragilisé le RC Lens ces dernières semaines.