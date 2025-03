Mercato OL : Avenir de Tagliafico à Lyon, une piste dévoilée

Nicolas Tagliafico, défenseur de l’OL, n’a certes pas encore pris de décision sur son avenir, comme il l’a confié en février dernier, mais il a quand même une destination privilégiée en cas de départ de Lyon.

Mercato : Prolongation à l’OL ? Tagliafico repousse sa réponse à la fin de la saison

Récemment interrogé sur son avenir à l’OL, Nicolas Tagliafico a laissé entendre qu’il ne savait pas encore s’il resterait à Lyon ou s’il rejoindrait un autre club. En effet, le contrat du défenseur expire en juin 2025 et l’Olympique Lyonnais souhaite prolonger son aventure entre Rhône et Saône.

Les supporters du club rhodanien sont également favorables à la prolongation de son contrat, mais l’intéressé attend la fin de la saison pour prendre sa décision.

À voir Stade Rennais : Habib Beye veut dire au revoir à un cadre !

Lisez aussi : Mercato : Tagliafico met fin aux rumeurs sur son avenir à l’OL

Dans ses confidences au média Olympique et Lyonnais, l’arrière latéral de 32 ans avait indiqué qu’une qualification de l’OL en Ligue des champions pourrait influencer sa décision. Les propositions qu’il recevra seront également déterminantes dans son choix.

Le défenseur de l’Olympique Lyonnais vise la Premier League

Toutefois, Nicolas Tagliafico privilégie le championnat britannique. Il souhaiterait terminer sa carrière professionnelle outre-Manche, dans un club « historique et ambitieux ». « J’aimerais découvrir la Premier League », a-t-il confié dans un entretien sur la chaîne YouTube.

Mais pourquoi le champion du monde 2022 vise-t-il le championnat anglais en priorité ? « Je crois et ressens que c’est le meilleur championnat, le plus compétitif. Les matchs sont très dynamiques et chargés d’histoire, et les stades rendent tout cela très intéressant », a-t-il justifié.

À voir OM : Bonne nouvelle pour De Zerbi, un retour imminent en attaque

Lisez aussi : Mercato : Un départ qui va faire trembler l’OL se confirme

Le numéro 3 de l’équipe de l’Olympique Lyonnais a ensuite souligné la difficulté pour un arrière latéral de rebondir rapidement. « Je suis dans mes dernières années en tant que professionnel, et il faut analyser beaucoup de choses. J’ai toujours privilégié l’aspect sportif. Cela dépendra du marché, qui n’est pas énorme pour les latéraux. Ce n’est pas la même chose qu’un attaquant. »

Nicolas Tagliafico décidera de quitter l’OL ou non, en prenant en compte tous ces paramètres.