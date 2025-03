Mercato PSG : Grosse menace détectée pour Bradley Barcola

Alors que le PSG compte prolonge sa pépite Bradley Barcola, une menace allemande risque de compromettre ses plans. Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur le jeune ailier français.

Mercato PSG : Le Bayern Munich supervise Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain devrait subir de nombreux assauts concernant l’avenir de Bradley Barcola. Et aux dernières nouvelles, le Bayern Munich serait déjà sur les traces de l’attaquant français. La présence remarquée de Vincent Kompany et Christoph Freund, figures clés du club bavarois, lors du récent Classique PSG-OM (3-0), a mis la puce à l’oreille des observateurs.

Car si la direction du Bayern Munich reste discrète sur ses intentions, des informations de Sport Bild révèlent que l’ailier français figure bien sur sa liste de joueurs suivis. Le club allemand anticiperait un possible départ de son jeune attaquant Mathys Tel, prêté avec option d’achat à Tottenham et explore diverses options pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato.

Et si d’autres profils soient étudiés en Bavière, l’intérêt pour Barcola semble concret. Ses performances – 18 buts et 13 passes décisives en 43 rencontres disputées – et son potentiel auraient séduit la direction munichoise. Toutefois, le PSG ne compte pas laisser filer sa pépite aussi facilement.

Le Paris Saint-Germain s’active pour prolonger son contrat

Arrivé l’été dernier et rapidement devenu un élément important de l’équipe, Bradley Barcola est lié au club jusqu’en juin 2028. De plus, des rumeurs persistantes évoquent une volonté du PSG de prolonger son bail avec une belle revalorisation salariale, signe de la confiance placée en lui et d’une volonté de dissuader ses prétendants.

Le club entraîné par Luis Enrique semble déterminé à faire de Bradley Barcola un pilier de son projet à long terme, malgré l’attrait que peut représenter un club comme le Bayern Munich. La bataille pour conserver le jeune talent risque d’être intense cet été.