PSG Mercato : 45M€, Luis Enrique fait rêver le Barça

Alors que Luis Enrique prépare un grand ménage au sein de l’effectif du PSG, le Barça et l’Atlético Madrid pourraient en profiter pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Explications.

PSG : Luis Enrique lance le mercato avec quatre départs majeurs

Le mercato estival approche et Luis Enrique a déjà les idées claires sur les joueurs qu’il souhaite voir partir du Paris Saint-Germain cet été. D’après le site Estadio Deportivo, l’entraîneur du PSG a coché les noms de cinq joueurs recrutés ces trois dernières années par Luis Campos comme faisant partie des éléments dont il ne veut pas pour la saison prochaine : Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez.

Cinq joueurs qui n’entrent plus du tout dans les plans du technicien espagnol pour l’avenir. Trois d’entre eux sont d’ailleurs prêtés depuis cet hiver, notamment Kolo Muani à la Juve, Skriniar à Fenerbahçe et Asensio à Aston Villa. Les concernant, un nouveau prêt ou un transfert définitif dans leur club actuel est envisageable, la Juve, Fenerbahçe et Villa ayant déjà affiché leur volonté de conserver les joueurs concernés.

Les deux autres devront donc se trouver un nouveau point de chute durant l’intersaison. Même si un prêt pourrait être une possibilité pour eux, la priorité pour le PSG serait de les voir partir définitivement avec un transfert sec. Si aucune rumeur n’a encore circulé pour Lucas Hernandez, les choses pourraient prochainement bouger pour Gonçalo Ramos.

L’Atlético et le Barça convoitent Gonçalo Ramos

Recruté pour 65 millions d’euros, hors bonus, à l’été 2023, Gonçalo Ramos n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du PSG. Malgré des statistiques honorables avec 13 buts et 5 passes décisives en 27 matches cette saison, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne ne trouve pas grâce aux yeux de Luis Enrique.

Confiné dans un rôle de remplaçant de luxe, Gonçalo Ramos ne se satisfait plus de cette situation et souhaite lui aussi changer d’air cet été. Surtout que le Barça et l’Atlético Madrid seraient à ses trousses pour le recruter. En effet, selon les informations de Todofichajes, les deux clubs espagnols auraient d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’international portugais de 23 ans. Photo : Gonçalo Ramos

Le média ibérique rapporte que le profil de Gonçalo Ramos correspond à ce que recherche Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, pour remplacer Robert Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026. De son côté, Diego Simeone, le coach des Colchoneros, voudrait installer Ramos dans son collectif comme le successeur d’Antoine Griezmann, qui va changer d’air à l’issue de la saison. Des discussions seraient en cours entre le PSG et les différents clubs intéressés pour voir si un accord est possible. Lié au PSG jusqu’en juin 2028, Ramos est évalué à 45 millions d’euros.