Foot Mercato : Le RC Lens fixe le prix d’Andy Diouf

Andy Diouf pourrait être poussé vers la sortie au RC Lens lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du Racing Club de Lens auraient déjà fixé le juste tarif pour le milieu de terrain français.

Foot Mercato : Andy Diouf sur le départ du RC Lens cet été ?

Le mercato estival approche et le RC Lens s’active déjà en coulisses. Après un dégraissage massif lors du mercato hivernal, le club artésien pourrait poursuivre son ménage cet été et se séparer de certains éléments, notamment Andy Diouf. À 21 ans, le milieu de terrain peine à enchaîner les prestations convaincantes. Son irrégularité exaspère le technicien du RC Lens, Will Still, qui ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre satisfaisante cet été.

Malgré ses performances en dents de scie, Andy Diouf garde une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Angleterre. Déjà courtisé l’été dernier par Crystal Palace, il figure désormais dans la short-list d’Everton pour pallier un éventuel départ d’Abdoulaye Doucouré, selon les informations de Jeunes Footeux.

Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande du milieu français est estimée à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais les dirigeants du RCL exigeraient au moins 15 millions d’euros pour laisser partir l’ancien joueur du Stade Rennais. Cette somme pourrait toutefois grimper et atteindre 20 millions d’euros en raison de la concurrence.

Cette saison, Andy Diouf a déjà disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec le Racing Club de Lens, a inscrit 1 but et délivré une passe décisive. Selon les informations de GiveMeSport, deux autres clubs de Premier League seraient également intéressés par le profil d’Andy Diouf. Tottenham et West Ham United, à la recherche de renforts au milieu de terrain, seraient prêts à déposer une offre sur la table des dirigeants lensois pour s’attacher ses services du jeune joueur lors du prochain mercato estival.