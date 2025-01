Mercato RC Lens : Un indésirable du RCL a la cote sur le marché

Le RC Lens connaît un mercato hivernal assez mouvementé avec des départs et des arrivées. L’un des oubliés de Will Still pourrait d’ailleurs quitter le RCL d’ici la clôture du marché.

Mercato RC Lens : Nampalys Mendy poussé vers la sortie au RCL

Après avoir manqué l’objectif de réaliser de grosses ventes pour équilibrer ses comptes l’été dernier, le RC Lens a frappé un joli coup lors de ce mercato. Le club sang et or a bouclé le départ d’Abdukodir Khusanov pour Manchester City contre 50 millions d’euros. Le jeune défenseur central avait pourtant été recruté pour seulement 100 000 euros.

Après l’Ouzbek, le RC Lens pourrait encore voir d’autres quitter l’Artois cet hiver. C’est le cas de Nampalys Mendy dont l’avenir semble s’écrire désormais loin du club. Le milieu de terrain sénégalais, peu utilisé cette saison, est poussé vers la sortie. Barré par la concurrence d’Adrien Thomasson, Andy Diouf, Neil El Aynaoui et Hamzat Ojediran, Nampalys Mendy ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ lensois.

Son temps de jeu est très limité cette saison, avec seulement quatre apparitions en Ligue 1 dont une seule comme titulaire. Face à cette situation, le joueur de 32 ans ne serait pas contre l’idée de se lancer dans un nouveau défi pour tenter un nouveau challenge. Et les options ne manquent pas non plus pour le joueur du Racing Club de Lens.

Trois clubs s’alignent pour Nampalys Mendy du RCL

Arrivé libre de tout contrat en 2020, l’international sénégalais est à la croisée des chemins au RC Lens. Selon RMC Sport, plusieurs clubs seraient intéressés par le profil de l’ancien joueur de Leicester. Deux équipes de Ligue 1 ainsi qu’une formation étrangère, qui disputera la Coupe du Monde des Clubs, suivraient de près la situation de l’international sénégalais.

🔴🟡 En fin de contrat le 30 juin et peu utilisé cette saison par Lens, Nampalys Mendy pourrait quitter l'Artois très prochainement. Il ne manque en tout cas pas de courtisans, puisque trois clubs sont intéressés par son profil: deux en Ligue 1, ainsi qu'un autre à l'étranger. — RMC Sport (@RMCsport) January 20, 2025

Un départ lors de ce mercato permettrait au club artésien de récupérer une indemnité de transfert et de libérer une place dans l’effectif. Cependant, si aucune offre ne satisfait les dirigeants lensois, Nampalys Mendy pourrait terminer la saison en Artois, même si les rumeurs d’une rupture ont fuité, avant de partir libre l’été prochain.