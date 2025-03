PSG : Enquête explosive sur Nasser Al-Khelaïfi

Ce jeudi soir, France 2 diffuse un reportage exclusif dans l’émission « Complément d’Enquête » intitulé « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeux du PSG ». Ce documentaire d’une heure plonge dans l’univers de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et met en lumière les rouages de son influence.

Nasser Al-Khelaïfi : Le documentaire qui éclabousse le PSG

Figure incontournable du football mondial, Nasser Al-Khelaïfi est décrit sous deux facettes opposées. D’un côté, il est salué pour avoir fait du PSG une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d’euros. Le Parc des Princes est devenu un lieu de prestige, fréquenté par des célébrités et des hommes politiques influents.

Lire aussi : PSG : L’incroyable rêve d’Al-Khelaïfi après le Paris SG

À voir Stade Rennais : Coup dur pour Habib Beye !

Mais le documentaire dévoile aussi une facette plus controversée. Selon plusieurs témoignages et documents inédits, Al-Khelaïfi serait impliqué dans des pratiques d’influence et d’intimidation. Des enregistrements sonores dévoilent la pression exercée sur ceux qui remettent en cause la gestion du club.

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, entre succès et polémiques

Le reportage s’attarde sur le Carré VIP du Parc des Princes, un espace stratégique pour le club et l’émirat du Qatar. Il aborde également les liens entre le PSG et une armée numérique, accusée d’influencer l’opinion sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Vente PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce le départ du Qatar de la France

L’un des volets les plus explosifs concerne l’affaire Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste franco-algérien au cœur d’une polémique autour du PSG. Des témoignages exclusifs, notamment celui de l’ancien majordome de Nasser Al-Khelaïfi, apportent un nouvel éclairage sur cette affaire.

À voir ASSE : Gazidis présent au rassemblement contre la dissolution ?

Une enquête qui interroge, mais des absences remarquées

Malgré les révélations, aucun représentant du football français n’a accepté de témoigner dans ce documentaire. L’émission laisse ainsi planer des questions sur l’influence réelle d’Al-Khelaïfi et ses réseaux.

Ce reportage inédit lève le voile sur des pratiques méconnues du grand public et permet d’en apprendre davantage sur l’homme qui dirige le PSG depuis plus d’une décennie.