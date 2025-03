PSG : L’incroyable rêve d’Al-Khelaïfi après le Paris SG

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG depuis 2011, a marqué l’histoire du club avec un mandat de plus de 13 ans. Mais le dirigeant qatarien ne semble pas vouloir s’arrêter là et nourrit un rêve ambitieux.

Un mandat record à la tête du PSG pour Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi a surpassé un record cette semaine en devenant le président ayant exercé le plus long mandat à la tête du PSG, en devançant Francis Borelli. Arrivé en 2011, il a transformé le club parisien en une puissance européenne, attirant des stars mondiales comme Neymar et Messi, tout en remportant de nombreux titres nationaux.

Son influence dépasse désormais les frontières du Parc des Princes, avec un rôle de plus en plus important dans le monde du football mondial. Alors que son mandat au Paris Saint-Germain semble destiné à continuer, le Qatari nourrit un rêve encore plus grand. D’après le documentaire « Pouvoir, Scandale et Gros sous : les hors-jeu du PSG », diffusé sur France 2, il ambitionnerait de devenir un jour président de la FIFA.

Ce projet semble réalisable, surtout après sa collaboration étroite avec Gianni Infantino, actuel président de la FIFA. Leur partenariat a permis de concrétiser des projets d’envergure, comme la nouvelle Coupe du monde des clubs, prévue pour l’été 2025. Le rêve de Nasser Al-Khelaïfi d’atteindre le sommet du football mondial n’est pas une simple lubie.

Son influence et ses relations étroites avec les puissants du football laissent entrevoir un avenir où il pourrait prendre les rênes de la FIFA. Mais pour l’instant, c’est avec le PSG qu’il continue à dominer, transformant peu à peu son rêve en réalité.