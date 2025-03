Mercato FC Nantes : Le FCN va économiser gros cet été !

L’été 2025 marquera un tournant pour le FC Nantes, qui compte bien alléger sa masse salariale. Plusieurs cadres et gros salaires devraient quitter le club, de quoi permettre à Waldemar Kita de réaliser des économies conséquentes.

Mercato FC Nantes : Un dégraissage nécessaire pour le FCN !

Comme beaucoup de clubs français, le FC Nantes doit gérer une situation financière délicate. Avec des revenus limités et une pression accrue pour équilibrer ses comptes, Waldemar Kita a pris une décision claire : cet été, l’objectif sera de réduire la masse salariale. Une cure d’austérité qui passera par le départ de plusieurs joueurs coûteux, dont les performances n’ont pas toujours été à la hauteur.

Si Kita a l’habitude de réinvestir sur le marché des transferts, cette fois-ci, l’heure est aux économies. Plusieurs éléments de l’effectif vont ainsi devoir plier bagage, à commencer par ceux dont les salaires pèsent lourd sur les finances du club. Le premier concerné par ce plan d’allègement budgétaire est Alban Lafont.

Le gardien nantais, écarté par Antoine Kombouaré, perçoit environ 150 000 euros par mois, un montant difficile à justifier au vu de son rôle secondaire dans l’équipe. Son départ devrait offrir un premier bol d’air aux finances nantaises. Autre cas problématique : Nicolas Pallois et Florent Mollet. Respectivement âgés de 38 et 34 ans, les deux joueurs sont en fin de cycle au FCN.

Avec 100 000 euros mensuels chacun, ils font partie des plus gros salaires du club, sans pour autant apporter un impact significatif sur le terrain. Leur départ semble donc inévitable. Si certains joueurs sont en fin de contrat ou poussés vers la sortie, d’autres pourraient être vendus pour alléger encore plus la masse salariale. Mostafa Mohamed (120 000 euros) et Pedro Chirivella (100 000 euros) sont notamment dans le viseur de clubs étrangers.

En cas de départ des deux joueurs, le FC Nantes pourrait économiser plus de 570 000 euros de salaires mensuels, soit près de 7 millions d’euros par an (hors charges). Avec ces nombreuses sorties, le FC Nantes espère retrouver une marge de manœuvre financière plus confortable. Mais cette stratégie implique aussi un chantier important en matière de recrutement pour compenser les départs. Cet été, le club devra trouver un juste équilibre entre économies et compétitivité sportive.