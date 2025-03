ASSE – PSG : Enrique livre ses armes pour le match du titre

À quelques heures du match de la 27e journée de Ligue 1 contre l’ASSE, qui pourrait aboutir à son sacre comme Champion de France, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par son entraîneur Luis Enrique.

Le PSG face à l’ASSE avec quatre absents

Au lendemain de la victoire précieuse du RC Strasbourg face à l’Olympique Lyonnais (4-2), c’est au tour du Paris Saint-Germain de faire son entrée en lice pour cette 27e journée de Ligue 1, ce samedi à 19 heures. Une rencontre qui pourrait rapprocher le PSG d’un nouveau titre. En effet, en cas de défaite de l’OM à Reims et de match nul de l’AS Monaco face à l’OGC Nice, le PSG scellerait son sacre avec une victoire à Geoffroy-Guichard.

Mais pour ce match, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs. Comme annoncé précédemment, Achraf Hakimi est laissé au repos et ne figure donc pas dans le groupe. Tout comme Kang-In Lee (cheville), Arnau Tenas (épaule) et Senny Mayulu (suspendu). En revanche, Marquinhos, malgré un drame familial, fait son retour dans le groupe. Lucas Hernandez, Willian Pacho et Lucas Beraldo aussi.

Presnel Kimpembe figure également dans le groupe, même s’il est encore en phase de reprise. Au milieu de terrain, Luis Enrique pourra compter sur Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Manuel Ugarte Neves et le jeune Désiré Doué, qui a progressivement gagné du temps de jeu ces dernières semaines. En attaque, la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia est bien présente, tout comme Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et la jeune promesse Ilyes Housni Mbaye.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Louis Mouquet, Gianluigi Donnarumma, Matveï Safonov

Défenseurs : Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Willian Pacho

Milieux : Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz

Attaquants : Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ibrahim Mbaye.