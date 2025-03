Mercato PSG : Tudor lâche un indice pour Khephren Thuram

Selon la presse italienne, le PSG veut profiter de l’intérêt de la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani pour récupérer Khephren Thuram cet été. Le nouveau coach de la Vieille Dame, Igor Tudor, s’est exprimé sur la situation de son milieu de terrain français.

Mercato : Le PSG veut échanger Kolo Muani contre Khephren Thuram

Désireux d’attirer un renfort au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un grand coup lors du mercato estival. D’après le site Europacalcio, les dirigeants parisiens envisageraient un échange spectaculaire avec leurs homologues de la Juventus Turin : Randal Kolo Muani contre Khephren Thuram. Prêté à la Vieille Dame cet hiver, l’attaquant de 26 ans a rapidement conquis Turin, si bien que le club italien souhaite le conserver la saison prochaine.

Lisez aussi : Mercato OGC Nice : Visite médicale à Turin pour Khéphren Thuram

À voir OM : Adrien Rabiot met le feu au vestiaire de Marseille

Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, ambitionne donc de profiter de cette situation pour attirer Khephren Thuram. Arrivé à la Juve l’été dernier, en provenance de l’OGC Nice et un transfert à 20 millions d’euros, le milieu de terrain français s’est imposé au sein de l’équipe des Bianconeri.

Mais le fils de Lilian Thuram plaît toujours au Paris SG, qui n’a jamais renoncé à le recruter. Le joueur de 24 ans correspondant parfaitement au nouveau projet parisien, axé sur de jeunes talents tricolores comme Bradley Barcola et Désiré Doué. Cependant, il faudra compter avec Igor Tudor qui semble bien apprécier Khephren Thuram.

Igor Tudor compte sur Khephren Thuram

À peine intronisé sur le banc de la Juventus Turin, en remplacement de Thiago Motta, Igor Tudor a exprimé son admiration pour Khephren Thuram. Lors de sa présentation officielle à la presse le jeudi, le technicien croate a dévoilé une conversation avec le père du joueur, dressant au passage un glorieux portrait du milieu de terrain formé à Monaco.

Lisez aussi : Mercato : Accord trouvé, Khéphren Thuram quitte l’OGC Nice !

À voir PSG : Désiré Doué très lucide malgré sa montée en puissance

« Hier, j’ai eu son père au téléphone, il était naturel de saluer Lilian. Nous avons discuté, et il m’a dit : « S’il fait une bêtise, donne-lui une gifle immédiatement ! » (rires). Il l’a dit sur un ton très direct. Je lui ai répondu : « Non, il est bien élevé, tout le monde n’en dit que du bien. » Khephren est fort, je le connais, je l’ai affronté avec Marseille contre Nice, je m’en souviens bien. C’est un joueur talentueux, humble et toujours prêt à se mettre au service de l’équipe », a déclaré Igor Tudor, qui semble compter sur son numéro 19. Reste maintenant à savoir s’il donnera son accord pour son départ cet été.