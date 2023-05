En cas de remplacement de Massimiliano Allegri la saison prochaine, la Juventus cible Igor Tudor et Thiago Motta au poste d'entraîneur.

Mercato OM : Igor Tudor pour remplacer Allegri ?

La Juventus a choisi le remplaçant de Massimiliano Allegri si ce dernier venait à être démis de ses fonctions pour la saison prochaine : il s'agira d'un profil jeune avec des idées nouvelles, et surtout au coût abordable. D'après La Gazzetta dello Sport, cela pourrait correspondre à Igor Tudor ou Thiago Motta.

L'entraîneur de Bologne réalise une très bonne saison avec son club et pointe à la 9e place de Serie A malgré un effectif et des moyens limités. De son côté, Igor Tudor est 3e de Ligue 1 avec l'OM, où il est arrivé lors du dernier mercato estival. Massimiliano Allegri souhaite de son côté rester à la Juventus. Il a récemment déclaré que "partir maintenant serait lâche" alors que la Vieille Dame vient de subir un retrait de 10 points et a été reléguée à la 7e place du championnat, hors de toute qualification européenne.

La Juve hésite à se séparer d'Allegri

Les dirigeants de la Juve hésitent à se séparer de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Bianconeri. La Juventus aurait été deuxième sans son retrait de points, mais le club a été rapidement éliminé de la Ligue des Champions, et vient de perdre sa demi-finale de Ligue Europa. Cela signifie une deuxième saison blanche de suite, ce que les dirigeants ont dû mal à accepter.

Les Turinois veulent renouer avec le succès et cela pourrait passer par une fin de parcours pour Allegri, explique le quotidien italien. Igor Tudor est l'un des candidats privilégiés en raison de sa connaissance du club (il a joué pour la Juve et a été dans le staff d'Andrea Pirlo). Thiago Motta est également ciblé pour son style de jeu attrayant et sa grande crédibilité auprès des joueurs.