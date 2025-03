Mercato PSG : Luis Campos sur le départ ? Un indice tombe !

Contrairement à l’entraîneur Luis Enrique, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain. Alors que des rumeurs annoncent son possible départ, le principal concerné a amplifié les spéculations sur sa situation ces dernières heures. Explications.

Mercato : Luis Campos loin du PSG, vers une fin de collaboration ?

Les négociations entre le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, et le conseiller sportif Luis Campos, entamées il y a plusieurs mois pour une prolongation de contrat, semblent au point mort. Un départ du dirigeant portugais se dessine de plus en plus.

Habituellement présent aux côtés de l’équipe de Luis Enrique, Campos a marqué par son absence le déplacement à Saint-Étienne ce samedi, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, jetant un grand flou sur son avenir au sein du club de la capitale.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, cette absence de Luis Campos n’est pas due à un motif personnel, mais pourrait plutôt révéler un malaise interne, voire une prise de distance du principal concerné.

L’avenir de Luis Campos s’assombrit !

Arrivé en juillet 2022 en remplacement de Leonardo, Campos est lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, mais aucune proposition de prolongation ne lui a été soumise. Ce silence est d’autant plus surprenant que Luis Enrique a publiquement exprimé son souhait de continuer à collaborer avec lui : « j’aimerais finir avec lui. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Le journal Le Parisien confirme que le conseiller sportif n’a pas fait le déplacement à Saint-Étienne pour la victoire 6-1 de son équipe. Cette absence serait liée aux difficultés rencontrées dans les négociations concernant sa prolongation de contrat.

« C’est une rareté pour Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’a pas fait le déplacement avec le groupe parisien samedi après-midi à Saint-Étienne. Forcément, avant même le début de la rencontre, alors qu’il a l’habitude d’échanger avec Luis Enrique sur la pelouse, son absence a intrigué », explique le média régional.

« Une forme de pression ? Une décision qui n’a pas manqué d’interpeller en interne », ajoute la source francilienne. Malgré les éloges publics de Nasser Al-Khelaïfi en février, aucune offre concrète n’a été faite à Campos. Pendant ce temps, le PSG a sondé d’autres profils, dont Andrea Berta, qui semble désormais en route pour Arsenal.

À l’approche de la fin de saison, le silence entourant Campos et son absence ce week-end suscite des interrogations. Le PSG doit-il préparer un nouvel organigramme pour l’été ? Cette question pourrait également avoir des répercussions sur l’avenir de Luis Enrique.