OM : Cette erreur qui a masqué les vrais problèmes du club

L’OM traverse une période difficile. Alors que la fin de saison approche, les résultats en Ligue 1 inquiètent de plus en plus les supporters et les observateurs. Et selon Bertrand Latour, une erreur de communication pourrait bien avoir masqué les véritables problèmes du club.

OM : L’arbitrage, un bouc émissaire de luxe

Depuis quelques semaines, l’OM semble avoir pris un virage à 180° en concentrant ses efforts sur les décisions arbitrales. Alors que les performances de l’équipe se dégradaient, l’attention des dirigeants et du staff marseillais s’est focalisée sur l’arbitrage. « Je pense que l’état-major marseillais a fait une erreur en plaçant le dossier systématiquement sur l’arbitrage, ce qui a sans doute amené les joueurs parfois à ne pas se remettre en question », analyse Bertrand Latour dans le Canal Football Club.

En effet, cette focalisation sur l’arbitrage a détourné l’attention des véritables causes de la baisse de forme de l’équipe, empêchant ainsi une remise en question nécessaire pour progresser. Cette erreur stratégique semble avoir plongé l’Olympique de Marseille dans une spirale négative. Le club phocéen a perdu sa place sur le podium au profit de Monaco, et la qualification directe pour la Ligue des champions semble désormais incertaine.

Ce manque de résultats, malgré un début de saison prometteur, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l’avenir du club. La défaite face à Reims, une équipe en difficulté, a été un signal inquiétant. « En s’inclinant à Reims, un adversaire en difficulté, l’OM a perdu l’occasion de marquer de gros points dans sa course au podium », souligne Latour. Marseille se retrouve à un tournant décisif, et tout semble indiquer que des changements sont nécessaires pour éviter un échec cuisant.

Le vrai problème, la gestion du groupe ?

Pour certains observateurs, l’erreur fondamentale de l’OM réside dans une gestion du groupe et des priorités peu adaptées aux exigences du moment. En mettant l’accent sur les polémiques arbitrales, le club n’a pas suffisamment réagi aux lacunes sur le terrain. « C’est l’un des travers des joueurs. Je pense que ça a été une erreur, alors que parfois c’était la faute des joueurs et ils n’ont peut-être pas été alertés suffisamment tôt », note Latour.

Pour que le club marseillais retrouve son niveau, il faudra donc une remise en question de l’ensemble du système de fonctionnement du club, tant au niveau de l’entraîneur que de la direction. Si les résultats ne changent pas rapidement, le club pourrait bien être en train de courir à sa perte. Les attentes sont grandes, et les supporters marseillais n’ont pas l’intention de fermer les yeux sur cette chute spectaculaire.