ASSE : La relégation se rapproche, Sainté sort la calculatrice

L’ASSE s’est encore lourdement inclinée devant le PSG (1-6) et voit la relégation en Ligue 2 se rapprocher. À huit journées de la fin de la saison, Louis Mouton a sorti la calculatrice. Il espère que lui et ses coéquipiers vont gagner au moins trois matchs pour rester en Ligue 1.

L’ASSE toujours relégable à 7 journées de la fin de la Ligue 1

À l’issue de la 27e journée de Ligue 1, l’ASSE occupe toujours la 17e place du classement. Même si la Ligue de Football Professionnel (LFP) confirmait la victoire du club stéphanois contre le Montpellier HSC, cela ne changerait rien à sa position : il resterait avant-dernier et en position de relégable.

L’ASSE se retrouverait avec 23 points, devant la lanterne rouge, le Montpellier HSC (15 points), et derrière le barragiste Le Havre AC (24 points) ou encore le Stade de Reims (26 points). Ces deux clubs ont réalisé une bonne opération comptable dans la course au maintien lors de cette journée. Le club normand s’est imposé face au FC Nantes (3-2), un concurrent direct, tandis que les Rémois ont surpris l’Olympique de Marseille (3-1), alors dauphin du PSG.

Louis Mouton : « Il faudra gagner au moins trois matchs pour se sauver »

Interrogé sur la lutte pour le maintien à l’issue de la lourde défaite de l’AS Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, Louis Mouton s’est lancé dans un calcul de probabilités.

Selon lui, les Verts devront remporter au moins trois de leurs sept matchs restants pour espérer se maintenir dans l’élite. « Je pense qu’il faudra gagner au moins trois matchs pour se sauver, sans compter celui de Montpellier », a-t-il indiqué.

Toutefois, le calendrier de l’ASSE n’est pas des plus favorables dans la lutte pour le maintien. Les Verts affronteront cinq équipes en course pour une place qualificative en coupe d’Europe : le RC Lens, le Stade Brestois, l’OL, le RC Strasbourg et l’AS Monaco.

Mais Louis Mouton rêve d’un exploit contre certains de ces adversaires. « Le calendrier qui arrive n’est pas évident, mais on a vu Reims capable de battre l’Olympique de Marseille. Il faudra nous aussi réaliser ce genre d’exploit », a-t-il déclaré.