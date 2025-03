ASSE : Le maintien en péril ? Un calendrier terrifiant après Montpellier !

L’ASSE n’est pas du tout sauvée, même avec la victoire à Montpellier. Le calendrier des Verts, après la trêve internationale, est infernal ! L’équipe stéphanoise affrontera six équipes classées dans le haut du tableau, à commencer par l’intouchable leader, le PSG.

ASSE : Le PSG et 5 cadors sur la route des Verts dans la course au maintien

L’ASSE a certes réussi à s’extirper de la zone de relégation, en considérant que la LFP prononcera une victoire en sa faveur après l’arrêt du match contre le Montpellier HSC en raison des incidents provoqués par les supporters montpelliérains, mais son maintien est loin d’être assuré.

Son maintien est même encore incertain, au vu de son calendrier. Après la trêve internationale, l’AS Saint-Etienne affrontera le Paris Saint-Germain au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 29 mars.

Les Parisiens, invaincus en 26 journées de championnat, caracolent en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance sur l’OM, leur dauphin. L’équipe d’Eirik Horneland ne pourra à priori pas rivaliser avec celle de Luis Enrique.

Après Paris, l’ASSE affrontera successivement cinq autres équipes de la première moitié du classement : le RC Lens (8e), le Stade Brestois (9e), l’Olympique Lyonnais (5e), le RC Strasbourg (7e) et l’AS Monaco (3e). Tous ces clubs sont en lice pour une place qualificative en coupe d’Europe, que ce soit la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Conférence.

Saint-Etienne peut-elle vraiment se maintenir au vu de son calendrier ?

Ayant déjà concédé de lourdes défaites contre Brest (4-0), l’OGC Nice (8-0), le Stade Rennais (5-0), Lille (4-1) et l’OM (5-1), l’AS Saint-Etienne devra se montrer plus résiliente afin de prendre des points face aux cadors qu’elle affrontera entre la 27e et la 32e journée.

Lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, les Verts disputeront une confrontation directe avec le Stade de Reims, actuellement 15e. Ils boucleront ensuite la saison régulière par un match contre le Toulouse FC, qui est actuellement 10e au classement, avec une avance de 13 points sur le barragiste.

Le sprint final pour le maintien s’annonce donc compliqué pour l’ASSE, qui devra trouver des ressources mentales, physiques et techniques supplémentaires pour espérer rester en Ligue 1.