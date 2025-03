Dunkerque – PSG : Luis Enrique lance un avertissement !

Après sa large victoire face à l’ASSE (6-1), ce samedi, le PSG affronte l’USL Dunkerque ce mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse, où il a livré divers messages forts.

Luis Enrique : « L’euphorie est un danger pour le PSG »

Assuré d’être sacré champion de France le weekend prochain contre Angers SC, au Parc des Princes, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le PSG veut également disputer la finale de la Coupe de France. À la veille de la demi-finale de la compétition, Luis Enrique a lancé un sévère avertissement à ses joueurs. En effet, l’entraîneur du PSG a mis ses hommes en garde contre un éventuel relâchement au sein de son groupe.

Lisez aussi : ASSE-PSG : Luis Enrique s’agace malgré la victoire

À voir Stade Brestois : réponse cash d’Éric Roy sur son avenir !

« Nous entrons dans une nouvelle phase pour certains joueurs. Ils reçoivent des éloges et sont adulés. Généralement, cela affaiblit et peut mener à des erreurs. Je travaille quotidiennement pour qu’il n’y ait aucun relâchement. Mon objectif est de faire comprendre que chaque match et chaque adversaire présentent des difficultés. Il n’est pas facile de gérer cet excès d’euphorie. Tout excès est négatif », a prévenu le technicien espagnol en conférence de presse ce lundi après-midi.

Lisez aussi : Invincibilité du PSG : Antonio Conte prévient Luis Enrique !

Le PSG vise la finale, et pour y parvenir, peu de changements sont attendus dans le onze de départ. Seuls Matvey Safonov et Gonçalo Ramos devraient bénéficier du turnover. Confiant, mais prudent, Luis Enrique a souligné l’approche sérieuse de son équipe.

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique arrête une décision forte contre l’ASSE !

À voir Crise à l’OM : De Zerbi prévoit une révolution tactique

« Nous voulons écrire une page de l’histoire en France, il faut prendre chaque match comme un défi », a-t-il déclaré, refusant tout relâchement malgré le statut d’ultra-favori du Paris SG. Il a rappelé que « l’imprévisibilité de la Coupe de France » oblige à la vigilance, saluant d’ailleurs le style de Dunkerque.