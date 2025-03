Invincibilité du PSG : Antonio Conte prévient Luis Enrique !

Antonio Conte, fort de son titre de champion invaincu avec la Juve en 2011-2012, a donné son avis sur la saison palpitante du PSG en Ligue 1. Le coach du Napoli a salué le travail de Luis Enrique, tout en le mettant en garde contre les pièges de l’invincibilité.

Antonio Conte met en garde le PSG : l’invincibilité, un défi plus complexe qu’il n’y paraît

Cette saison, le Paris Saint-Germain peut réaliser un triplé historique : Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe de France, avec l’ambition de devenir la première équipe française à terminer le championnat, invaincue.

Lisez aussi : Mercato PSG : Antonio Conte lâche une bombe pour Victor Osimhen

À voir Jorge Sampaoli tacle les dirigeants du Stade Rennais !

Avec huit matches restants, dont celui de cet après-midi contre l’ASSE, à Geoffroy-Guichard, cet objectif semble largement à portée de main, hormis les confrontations avec le RC Strasbourg et l’OGC Nice. Cependant, Antonio Conte, l’entraîneur du SSC Naples, a tenu à mettre en garde les Rouge et Bleu.

« Pour le PSG, c’est différent, car ils ont une avance considérable… Je ne crois pas que le PSG ait déjà réalisé cet exploit dans son histoire, donc oui, cela peut motiver les joueurs. Mais une fois l’objectif atteint, il peut y avoir un relâchement psychologique, et certains matches sont abordés avec moins de motivation. C’est là que cela devient très compliqué. C’est le principal danger pour le PSG, qui devrait être sacré champion assez tôt », a confié le technicien italien dans une interview accordée au journal L’Équipe.

Lisez aussi : Mercato : Antonio Conte bloque le transfert de Kvaratskhelia au PSG

Poursuivant, l’ancien manager de Chelsea a également avoué que la Ligue des Champions peut nuire à l’invincibilité. « Nous, nous n’avions pas la possibilité de nous relâcher, car Milan était là, au contact (…) Ce n’est pas évident. Parfois oui, mais la concentration est plus importante que le relâchement.

À voir ASSE : Les supporters réfutent les accusations de violence

Et puis, le PSG, contrairement à nous à l’époque, joue la Ligue des Champions. Cette autre compétition lui demande de l’énergie et de l’influx, et elle occupera logiquement les pensées des joueurs une fois le titre en France acquis », a ajouté Conte, qui n’a pas manqué d’encenser son homologue du PSG.

Antonio Conte : « Luis Enrique fait un travail incroyable »

Malgré ces avertissements, l’entraîneur de Naples a exprimé son admiration pour le travail abattu par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris en juillet 2023.

Lisez aussi : Mercato OM : Longoria le veut, Antonio Conte oppose son veto

« Je trouve qu’il a mérité sa qualification contre Liverpool (0-1, 1-0, 4-1 aux tirs au but les 5 et 11 mars) sur l’ensemble des deux matches. Ils ont très bien joué à l’aller, en attaquant, ils ont manqué des occasions importantes. Et au retour… Je sais ce que cela signifie de jouer à Anfield, dans un match avec un tel enjeu, et ce n’est pas donné à tout le monde.

À voir Mercato PSG : Un crack espagnol pour remplacer Donnarumma ?

Liverpool est une équipe redoutable, elle est en train de gagner la Premier League avec une marge énorme. Il faut mesurer ce qu’a réussi le PSG. C’est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable », a affirmé Antonio Conte. Le coach espagnol du Paris SG appréciera.