ASSE-PSG : Luis Enrique s’agace malgré la victoire

Malgré une victoire éclatante 6-1 contre l’ASSE, Luis Enrique n’a pas caché son mécontentement après la première mi-temps du PSG. Le coach espagnol a exprimé sa frustration face à un début de match où son équipe a été largement dominée.

ASSE-PSG : Une entame de match catastrophique qui fâche Luis Enrique

Lors du match contre l’AS Saint-Étienne, le PSG a été mis sous pression durant les 35 premières minutes. Les Verts ont imposé un rythme effréné, contraignant le PSG à subir. Luis Enrique a reconnu que l’équipe d’Eirik Horneland avait fait une excellente entame, mais a insisté sur l’impossibilité de permettre à un adversaire de prendre un tel ascendant.

« Il est impossible d’offrir ainsi 35 minutes à l’adversaire. Dans le football moderne, on ne peut se le permettre », a-t-il pesté. Ce passage de jeu a été pour lui un signe alarmant : une équipe comme le PSG ne peut pas se permettre de démarrer ainsi, surtout face à des formations moins cotées. Heureusement pour le PSG, la réaction est venue en fin de première mi-temps, avec un but qui a permis de renverser la dynamique.

En seconde période, les Parisiens ont retrouvé leur pressing habituel et dominé leur adversaire. Luis Enrique a salué cette réaction mais a insisté sur le fait que cette inconstance ne pouvait plus se répéter si l’équipe voulait viser plus haut. L’Espagnol a également évoqué les difficultés liées aux trêves internationales, notamment la gestion de joueurs récupérés tardivement après leurs sélections.

Selon lui, la concentration doit être maximale dès le début des matchs pour éviter de tels faux départs. « Quand on a beaucoup de joueurs sélectionnés, il faut récupérer les joueurs afin qu’ils soient prêts pour la suite. Et si quelqu’un est en manque de concentration, il faut qu’il le dise tout de suite. Car on a besoin de joueurs immédiatement connectés. Car on ne peut se permettre de ne pas être solides au début. Si cela se reproduit, nous n’arriverons pas toujours à rétablir la situation », a-t-il confié.