Stade Brestois : un succès à Toulouse qui change tout !

Pour la beauté de l’opération, la victoire convaincante du Stade Brestois sur le terrain du Toulouse FC offre plusieurs avantages. Brest a inscrit pas moins de 4 buts face au TFC, ce qui améliore aussi son goal average dans ces derniers matchs de la saison.

Lire aussi : Stade Brestois : Éric Roy s’interroge sur la faute non sifflée sur Bradley Barcola

Brest s’est révélé être un adversaire redoutable en Ligue des champions, où il a fait mordre la poussière à de grands clubs, notamment le Bayer Leverkusen, le Sparta Prague ou encore le PSV Eindhoven. Et l’Europe, lorsqu’on y goûte, on ne cesse plus jamais d’y rêver. Le Stade Brestois s’est fixé pour objectif cette saison d’accrocher une place européenne, malgré la rude concurrence de Lyon, Strasbourg, le LOSC, voire de l’OGC Nice.

À voir Dunkerque – PSG : Luis Enrique lance un avertissement !

Toulouse-Brest : un festival offensif pour les Bretons

Lorsqu’ils entrent sur la pelouse du TFC, les joueurs d’Éric Roy ne pensent à rien d’autre qu’à décrocher les trois points de la victoire. Et cela s’est vu dans le match, puisque dès la 22e minute, Justin Bourgault a ouvert la marque, suivi quatre minutes plus tard par Mathias Pereira Lage.

Lire aussi : Stade Brestois : réponse cash d’Éric Roy sur son avenir !

Au retour des vestiaires, c’est Doumbia qui a inscrit son but à la 62e minute. À ce moment-là, Toulouse FC a fait parler son orgueil en réduisant l’écart trois minutes plus tard, grâce à Vincent Sierro, puis à la 78e minute avec un but de Joshua King. Mais Brest n’a pas laissé plus de chances aux Toulousains de revenir au score. Un but de Mahdi Camara est venu sceller la victoire, anéantissant ainsi les espoirs du TFC d’arracher le nul.

Brest surclasse Toulouse et met la pression sur ses rivaux

Cette solide victoire (2-4) permet aux Brestois de rester dans la course à l’Europe puisqu’ils sont 8es de Ligue 1 avec 40 points. Mieux encore, ce succès booste le moral des Bretons, qui préparent déjà la réception de l’AS Monaco, actuel deuxième du championnat, bien décidé à rester devant l’OM au classement. Sans cette victoire, l’As Monaco aurait pu aborder la rencontre avec plus de confiance, mais après la démonstration de force des joueurs d’Éric Roy, c’est une équipe monégasque plus prudente qui se présentera au stade Francis-Le Blé.

À voir Crise à l’OM : De Zerbi prévoit une révolution tactique